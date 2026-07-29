El pastelito, el dulce que viajó en el tiempo y se volvió símbolo argentino: origen, tradición y dónde probarlo en Buenos Aires

Historia del pastelito Foto: Instagram @panaderialatasca

En la Argentina, hay sabores que funcionan como una máquina del tiempo. Basta sentir el aroma de unos pastelitos recién fritos, bañados en almíbar o decorados con granas de colores, para viajar de inmediato a los actos escolares, las fechas patrias, las tardes familiares y las mesas cargadas de tradición.

Aunque hoy se los asocia especialmente con el 25 de Mayo y el 9 de Julio, la historia de los pastelitos es mucho más antigua y rica de lo que muchos imaginan. Esta delicia de masa hojaldrada, con forma de flor y relleno dulce, forma parte de un legado culinario que nació del encuentro entre culturas, ingredientes y costumbres heredadas desde la época colonial.

El pastelito no es simplemente un postre. Es una pieza de memoria popular, una receta que sobrevivió al paso de los siglos y que continúa presente en panaderías, ferias, cocinas familiares y celebraciones escolares. Su permanencia no es casual: combina sencillez, sabor y una fuerte carga emocional que lo convierte en uno de los grandes íconos de la gastronomía argentina.

Un origen con raíces coloniales y sabor criollo

Para entender la historia del pastelito argentino hay que mirar hacia la cocina de la época colonial. Durante los siglos XVIII y XIX, las preparaciones a base de harina, grasa, azúcar y dulces de frutas eran habituales en las casas, pulperías y reuniones populares. En aquel entonces, la repostería criolla comenzó a tomar forma con influencias españolas, técnicas heredadas de la cocina europea y productos disponibles en el territorio rioplatense.

Fiesta del Pastelito y Chocolate Caliente en Tapalqué. Foto: Prensa.

El uso de grasa vacuna para freír masas era frecuente, especialmente porque se trataba de un producto accesible en una región marcada por la ganadería. A su vez, los dulces compactos, como el de membrillo y el de batata, se volvieron protagonistas por su capacidad de conservación, su dulzura intensa y su versatilidad en distintas recetas.

Así, el pastelito empezó a ganar lugar como una preparación ideal para compartir. Su forma característica, compuesta por capas de masa superpuestas y puntas abiertas que se separan al freírse, lo convirtió en una pieza visualmente atractiva. Pero fue su sabor, entre crocante y meloso, el que terminó de sellar su destino como clásico nacional.

Pastelitos y fechas patrias: una unión inseparable

Si hay una imagen profundamente argentina, es la de los pastelitos servidos durante una celebración patria. En los actos escolares, junto a las escarapelas, el chocolate caliente y los trajes de época, esta preparación ocupa un lugar privilegiado.

Pastelitos criollos. Foto: Gentileza destinonea.

La asociación con las fechas patrias se consolidó con el paso del tiempo, especialmente por la construcción de una identidad gastronómica vinculada a los momentos fundacionales del país. El 25 de Mayo de 1810, recordado por la Revolución de Mayo, y el 9 de Julio de 1816, fecha de la Declaración de la Independencia, se convirtieron en escenarios simbólicos donde las comidas tradicionales ayudan a contar la historia desde otro lugar: el de los sentidos.

Aunque no puede afirmarse que los pastelitos hayan sido el alimento principal de aquellos acontecimientos históricos, sí es cierto que pertenecen al universo de sabores criollos que identifican a la época. Por eso, cada vez que aparecen en una mesa patria, funcionan como un puente entre el presente y el pasado.

El secreto de su forma: capas, dobleces y una flor dorada

Uno de los grandes encantos del pastelito es su apariencia. Su forma de flor no solo lo hace atractivo, también revela una técnica artesanal que requiere paciencia y precisión.

La receta tradicional consiste en preparar una masa fina, generalmente con harina, grasa o manteca, agua y una pizca de sal. Luego se estira, se corta en cuadrados y se coloca en el centro el relleno, que puede ser de dulce de membrillo, dulce de batata o, en versiones más modernas, dulce de leche.

Después llega el paso clave: se coloca otro cuadrado de masa encima, girado en sentido contrario, para formar las puntas características. Al freírlos en aceite o grasa caliente, las capas se abren y crean esa figura dorada que recuerda a una flor. Finalmente, se los puede bañar con almíbar, espolvorear con azúcar o decorar con granas.

El resultado es una combinación irresistible: masa crocante por fuera, relleno tierno por dentro y un brillo dulce que los vuelve imposibles de ignorar.

Membrillo o batata: la grieta más dulce de la mesa argentina

Como ocurre con muchas comidas tradicionales, el pastelito también tiene su propia discusión nacional: ¿de membrillo o de batata?

Pastelitos. Foto X.

El pastelito de membrillo suele ser el más asociado a la versión clásica. Su sabor intenso, levemente ácido y muy aromático contrasta perfecto con la masa frita y el almíbar. En cambio, el pastelito de batata ofrece una dulzura más suave, cremosa y delicada, ideal para quienes prefieren sabores menos invasivos.

La elección suele depender de la tradición familiar, la región o el gusto personal. En muchas casas argentinas, la solución es simple: preparar de los dos y dejar que cada comensal elija su favorito.

Una receta que pasó de generación en generación

Parte del encanto de los pastelitos está en su carácter familiar. No se trata únicamente de una preparación que se compra en panaderías, sino de una receta que muchas abuelas y madres transmitieron de forma oral, con medidas “a ojo”, trucos propios y secretos guardados en la memoria.

En algunas familias se fríen en grasa, como manda la tradición más antigua. En otras, se usa aceite para lograr una versión más liviana. Algunas recetas incorporan hojaldre casero, mientras que otras aprovechan tapas de masa ya listas para simplificar el proceso. Pero más allá de las variantes, el espíritu sigue siendo el mismo: compartir un sabor que pertenece a todos.

Ese carácter doméstico explica por qué el pastelito resiste modas gastronómicas y tendencias pasajeras. Puede convivir con la pastelería moderna, con los postres gourmet y con las nuevas versiones de autor, pero nunca pierde su esencia popular.

Dónde probar pastelitos en la provincia de Buenos Aires

Para quienes quieran probar esta tradición en su versión más auténtica, la provincia de Buenos Aires tiene un destino clave: Gouin, una pequeña localidad del partido de Carmen de Areco que se ganó fama por sus pastelitos artesanales. Ubicado a unos 140 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, este pueblo rural conserva calles tranquilas, construcciones antiguas y una identidad muy ligada a la gastronomía criolla.

Su gran atractivo es la Fiesta Nacional del Pastel, una celebración que comenzó en 1995 como iniciativa de vecinos para destacar el trabajo de las pasteleras locales y que, con el tiempo, se transformó en una cita turística muy convocante. Allí se pueden probar pastelitos de membrillo, batata y dulce de leche, además de disfrutar de feria de artesanos, espectáculos musicales, puestos gastronómicos y propuestas tradicionales para toda la familia.

También localidades como San Antonio de Areco, Mercedes, Carmen de Areco y San Andrés de Giles son buenas opciones para encontrar panaderías tradicionales, almacenes de campo y restaurantes rurales donde el pastelito todavía conserva ese sabor casero que lo convirtió en un clásico argentino.