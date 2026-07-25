Pocos lo saben, pero San Martín estuvo muy cerca de no ser argentino

José de San Martín

José de San Martín es, para millones de argentinos, el Padre de la Patria. Su nombre aparece en escuelas, plazas, billetes, monumentos y efemérides. Sin embargo, detrás del prócer más venerado de la historia nacional hay un dato que sorprende: San Martín estuvo muy cerca de no ser argentino en el sentido moderno de la palabra.

La explicación no tiene que ver con una duda sobre su nacimiento, sino con el contexto histórico. San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, actual provincia de Corrientes, pero en ese momento la Argentina todavía no existía como país independiente. Ese territorio formaba parte del Virreinato del Río de la Plata, bajo dominio de la Corona española.

Por eso, aunque hoy nadie discute su lugar central en la identidad argentina, la historia muestra algo más profundo: San Martín no nació en una Argentina constituida, sino en una América colonial atravesada por fronteras distintas a las actuales.

El dato familiar que pocos conocen: algunos de sus hermanos nacieron en la actual Uruguay

La historia se vuelve todavía más llamativa cuando se mira a su familia. Antes de instalarse en Yapeyú, los San Martín-Matorras vivieron durante varios años en Calera de las Vacas, una zona ubicada en el actual departamento de Colonia, Uruguay. Allí nacieron tres de los hijos del matrimonio: María Elena, Manuel Tadeo y Juan Fermín Rafael.

Hermanos de José de San Martín Foto: El historiador

Recién después, cuando Juan de San Martín fue nombrado teniente gobernador de Yapeyú, la familia se trasladó a esa región misionera. Allí nacieron Justo Rufino y, en 1778, José Francisco de San Martín, quien con el tiempo se convertiría en el Libertador.

Este detalle no es menor. La familia de San Martín no puede entenderse con los mapas actuales. Sus primeros años estuvieron marcados por una circulación típicamente colonial y rioplatense: España, el actual Uruguay, Corrientes, Buenos Aires y, nuevamente, España.

Hijo de españoles y criado lejos del Río de la Plata

San Martín fue hijo de Juan de San Martín y Gregoria Matorras, ambos nacidos en España. Su padre era militar y funcionario de la Corona, y su madre también provenía de una familia española. El Instituto Nacional Sanmartiniano señala que ambos eran originarios de zonas pertenecientes a la antigua Castilla.

Cuando José era todavía un niño, la familia dejó América. En 1783 emprendieron viaje rumbo a España y llegaron a Cádiz en 1784. Esto significa que el futuro Libertador pasó apenas sus primeros años en territorio americano y que su educación, su formación militar y buena parte de su juventud transcurrieron en Europa.

El dato cambia la perspectiva: San Martín no se formó inicialmente como un revolucionario argentino, sino como un militar del mundo hispánico. La Argentina, como Estado, no existía. La idea de patria, independencia y nación se estaba construyendo.

De militar español a Libertador de América

Otra parte poco recordada de su vida es que San Martín ingresó muy joven al ejército español. En 1789 se incorporó como cadete al Regimiento de Murcia, donde inició una carrera militar extensa. Combatió en África y Europa, y participó en conflictos de España contra distintas potencias de la época.

José de San Martín Foto: Archivo

Incluso tuvo una actuación destacada en la Batalla de Bailén, una victoria decisiva contra las tropas napoleónicas. Allí fue reconocido y ascendido, lo que demuestra que San Martín ya era un militar experimentado antes de regresar al Río de la Plata.

Ese recorrido explica una de las grandes paradojas de su vida: el hombre que terminó enfrentando al dominio español aprendió el arte de la guerra dentro del propio ejército español.

La decisión que cambió su destino

San Martín pudo haber seguido su carrera en Europa. Tenía experiencia, prestigio y futuro dentro del mundo militar. Pero en 1811 pidió el retiro del ejército real, dejó España, pasó por Londres y luego viajó hacia Buenos Aires, adonde llegó en 1812.

Su regreso no fue casual. En el Río de la Plata, la Revolución de Mayo había abierto un proceso político incierto y San Martín se sumó a la causa independentista con una mirada estratégica. Poco después, organizó el Regimiento de Granaderos a Caballo, que tendría su primera gran prueba en el combate de San Lorenzo.

Desde entonces, su figura quedó asociada a una idea continental de la libertad. No pensó la independencia solo como un asunto local. Su plan fue mucho más ambicioso: asegurar el Río de la Plata, cruzar los Andes, liberar Chile y avanzar sobre Perú.

El prócer que eligió ser parte de esta historia

San Martín pudo haber sido recordado como un destacado oficial español. También pudo haber quedado ligado a una identidad puramente europea o colonial. Sin embargo, tomó una decisión que cambió para siempre su destino y el de Sudamérica: volvió al continente donde había nacido y puso su experiencia militar al servicio de la independencia.

Ahí está la clave de su grandeza. San Martín no fue argentino solo por haber nacido en el territorio que hoy forma parte de la Argentina. Fue argentino por elección histórica, por acción política y por legado.

Su vida demuestra que la patria no siempre aparece como un dato cerrado desde el nacimiento. A veces, como en su caso, se construye con decisiones. Y la de San Martín fue una de las más importantes de la historia americana: dejar atrás el uniforme de la Corona para convertirse en el Libertador.