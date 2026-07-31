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San Andrés de Giles, el pueblo bonaerense que nació alrededor de un oratorio y celebra la Fiesta del Salame más largo del país

A poco más de una hora de CABA, San Andrés de Giles prepara una nueva edición de la Fiesta del Salame más largo del país, con shows en vivo, feria de emprendedores y el desafío de volver a quedarse con el récord nacional.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Fiesta del Salame más largo del país en San Andrés de Giles
Fiesta del Salame más largo del país en San Andrés de Giles Foto: Prensa San Andrés de Giles
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A poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, San Andrés de Giles vuelve a preparar una de esas celebraciones que combinan identidad local, gastronomía, turismo rural y una competencia tan curiosa como convocante: la Fiesta del Salame más largo del país. La quinta edición se realizará el domingo 9 de agosto de 2026, desde el mediodía, en el Parque Municipal, ubicado en Avenida Scully e Italia, con entrada libre y gratuita.

El evento promete reunir a miles de visitantes alrededor de un desafío que ya se transformó en marca registrada para el pueblo: recuperar el Récord Nacional del Salame. La celebración es impulsada por Chacinados La Vasquita y los Bomberos Voluntarios, con acompañamiento municipal, y contará con feria de emprendedores, espectáculos en vivo y una fuerte presencia de productores locales.

San Andrés de Giles, el pueblo bonaerense que nació alrededor de un oratorio

Más allá del atractivo gastronómico, la fiesta tiene un valor especial porque ocurre en una ciudad con más de dos siglos de historia. Los orígenes de San Andrés de Giles se remontan al antiguo Pago de Areco, una región rural de la provincia de Buenos Aires vinculada a estancias, caminos de campaña y familias propietarias de grandes extensiones de tierra. Según la historia oficial del municipio, en 1793, Francisco de Suero y Giles donó tierras frente a la Cañada de Giles para levantar un oratorio y delinear un pueblo.

San Andrés de Giles: el pueblo que nació alrededor de un oratorio
Fiesta del Salame más largo del país en San Andrés de Giles Foto: Wikipedia

Ese pequeño oratorio fue el punto de partida de la comunidad. El presbítero Vicente Piñero gestionó los permisos para construirlo y, mientras esperaba la autorización, comenzó a delinearse el caserío que más tarde daría forma al pueblo. La primera misa se celebró el 30 de noviembre de 1806, fecha que hoy se reconoce como el nacimiento de San Andrés de Giles. En el altar fue colocado San Andrés Apóstol como patrono, una de las razones del nombre de la ciudad.

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Una fiesta que une campo, tradición y producción artesanal

La Fiesta del Salame más largo del país no es solamente una competencia gastronómica. En Giles, el salame funciona como símbolo de una cultura vinculada al trabajo rural, la producción familiar y los sabores de almacén de campo. Cada metro del embutido cuenta una parte de esa identidad bonaerense, hecha de recetas transmitidas, oficios chacineros y una forma de encuentro que todavía conserva espíritu de pueblo.

En la edición anterior, San Andrés de Giles había logrado elaborar un salame de 469 metros, pero luego fue superado por Tandil durante el Festival Chacinar 2025, donde se presentó una pieza de 487,22 metros. Este año, la expectativa estará puesta en la medición del producto elaborado por Chacinados La Vasquita, que buscará devolverle al distrito el liderazgo nacional.

El pueblo bonaerense que desafía a Tandil por el récord del salame más largo del país
Fiesta del Salame más largo del país en San Andrés de Giles Foto: Prensa San Andrés de Giles

Desde la organización remarcan un detalle técnico que suma picante a la disputa bonaerense: mientras el salame gilense se presenta estacionado y listo para consumir, el producto medido en Tandil correspondía a una preparación previa al proceso final de maduración. Esa diferencia alimenta el debate y convierte al récord en uno de los momentos más esperados de la jornada.

Un pueblo ideal para una escapada cerca de CABA

San Andrés de Giles es uno de esos destinos perfectos para quienes buscan una escapada de día sin alejarse demasiado de la Capital. La ciudad se ubica a unos 100 kilómetros de CABA y se puede llegar en auto en aproximadamente una hora y media, dependiendo del tránsito. El camino más directo es tomar el Acceso Oeste y continuar por la Ruta Nacional 7 hasta los accesos a la ciudad.

A poco más de 100 kilómetros de CABA, San Andrés de Giles combina tradición rural y patrimonio histórico
Fiesta del Salame más largo del país en San Andrés de Giles Foto: Wikipedia

El paseo también invita a caminar por el casco urbano, donde todavía se conservan huellas de su pasado. Entre los sitios más representativos aparecen la Plaza Constitución, el Templo San Andrés Apóstol, el Palacio Municipal y antiguos edificios que recuerdan el crecimiento del pueblo durante el siglo XIX y comienzos del XX. La llegada del ferrocarril, en 1889, fue clave para el desarrollo económico y demográfico de la zona, al conectar la producción local con Buenos Aires.

Grilla, música y feria: qué habrá en la Fiesta del Salame

La celebración tendrá una programación artística durante toda la jornada. Entre los nombres confirmados figuran Sofía Crivelli, Juan Sánchez Cantello, la Escuela de Danzas Nuestra Señora Gaucha del Mate de Arroyo Dulce, Andrés Fernández, Lola Decastelli, Claudia Lomeña y Yámana.

Además de los shows, habrá feria de emprendedores, puestos gastronómicos y espacios para disfrutar en familia. La combinación de entrada gratuita, cercanía con Buenos Aires, música en vivo y una competencia única convierte a la fiesta en una de las propuestas más atractivas del calendario turístico bonaerense de invierno.

Cómo llegar a la Fiesta del Salame más largo del país

La sede será el Parque Municipal de San Andrés de Giles, en Avenida Scully e Italia, a pocos minutos del centro urbano. Para quienes viajen desde CABA, la ruta recomendada es por Acceso Oeste y luego Ruta Nacional 7, atravesando la zona de Luján antes de llegar al ingreso a Giles. También existen servicios de ómnibus que conectan Buenos Aires con la ciudad.

Con historia, tradición chacarera y un récord en juego, San Andrés de Giles se prepara para vivir una jornada que promete mucho más que una degustación. Será una celebración del orgullo local, del trabajo artesanal y de ese encanto bonaerense que sigue atrayendo a quienes buscan pueblos con identidad propia, sabores auténticos y planes distintos a pocos kilómetros de la Ciudad.

HistoriaSan Andrés de GilesFiestas Regionales
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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