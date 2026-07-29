El pueblo bonaerense que Maradona volvió leyenda en una noche de asado y fútbol

De la Garma Foto: Archivo TyC Sports

En el corazón rural de la provincia de Buenos Aires existe un pueblo que guarda una historia mínima y gigante a la vez. Se llama De la Garma, pertenece al partido de Adolfo Gonzales Chaves y quedó marcado para siempre por una visita inesperada de Diego Armando Maradona, ocurrida en 1992, cuando el ídolo aceptó jugar un amistoso en la cancha del Club Agrario durante la inauguración de su iluminación artificial.

El pueblo bonaerense donde Maradona dejó una huella imborrable

De la Garma está ubicada a unos 33 kilómetros de Adolfo Gonzales Chaves y nació ligada al avance del ferrocarril, como tantos pueblos de la pampa húmeda que crecieron alrededor de una estación, almacenes, galpones, comercios y trabajo rural. Su fundación se remonta al 8 de diciembre de 1912, fecha asociada a la inauguración de la estación del Ferrocarril del Sud, una red clave para conectar localidades del interior bonaerense con los puertos y los grandes centros comerciales.

De la Garma Foto: Instagram @viejasestacionesypueblos

Durante décadas, la vida del pueblo giró alrededor de la actividad agropecuaria, los clubes, los bailes, el cine, la plaza y la estación. Esa identidad de comunidad chica, de puertas abiertas y memoria compartida, encontró una escena inolvidable el 25 de febrero de 1992, cuando Maradona llegó desde la costa atlántica, donde descansaba en Marisol, para participar de un partido amistoso que nadie en el pueblo olvidaría.

La noche en que Diego Maradona cambió para siempre a De la Garma

La visita de Maradona no fue un hecho más. En ese momento, Diego era una figura mundial, campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986 y símbolo absoluto del fútbol popular. Aunque atravesaba una etapa compleja de su carrera, su presencia seguía teniendo un poder único: donde iba, convertía cualquier lugar en noticia.

De la Garma Foto: Archivo TyC Sports

Aquella noche, el motivo formal era la inauguración de las luces del estadio del Club Agrario. Pero el acontecimiento terminó siendo mucho más que un acto deportivo. Hubo recibimiento popular, asado de campo y un amistoso entre Agrario y Amigos de Marisol, que terminó 1 a 1 con un gol convertido por el propio Maradona.

De la Garma Foto: Archivo TyC Sports

Desde entonces, la cancha pasó a llamarse Estadio Diego Armando Maradona, en un gesto que convirtió a De la Garma en uno de los primeros lugares del país en homenajear al astro con el nombre de un estadio. Para los vecinos, no fue simplemente una visita: fue una segunda fundación emocional, una postal que todavía se cuenta como si hubiera ocurrido ayer.

Un destino con historia ferroviaria, murales y espíritu de pueblo

Más allá del recuerdo maradoniano, De la Garma conserva atractivos históricos y culturales que explican por qué cada vez más viajeros buscan escapadas con identidad bonaerense. La antigua estación ferroviaria, inaugurada en 1912, recuerda el tiempo en que el tren ordenaba la economía local y conectaba la producción agrícola-ganadera con otros puntos de la provincia.

El pueblo también se destaca por su Plaza Independencia, la Parroquia Nuestra Señora de Luján, inaugurada en 1931, y la Biblioteca Popular Víctor Barrera, espacios que forman parte del patrimonio cotidiano de la comunidad. A ese recorrido se suma el Parque Pichín, asociado al trabajo comunitario de José Antonio “Pichín” Souto, recordado por haber impulsado la transformación de un antiguo basural en un espacio público junto al arroyo Seco.

De la Garma Foto: Instagram @viejasestacionesypueblos

En los últimos años, De la Garma también empezó a mostrarse como un museo a cielo abierto, con murales y obras urbanas que le dieron color a calles, paredes y espacios públicos. Entre esas expresiones artísticas aparecen homenajes a Maradona pintados sobre los muros del estadio, realizados por artistas plásticos que reinterpretaron el vínculo entre el pueblo y el ídolo.

Maradona, el fútbol y la memoria popular bonaerense

La historia de Maradona en De la Garma tiene un valor especial porque une tres elementos profundamente argentinos: el club de pueblo, el asado y el fútbol bajo las luces. En la Argentina, los clubes sociales no son solo lugares para practicar deportes: son espacios de pertenencia, fiestas, reuniones familiares y construcción de identidad barrial o rural.

Por eso, la presencia de Diego en una cancha chica tuvo un impacto tan grande. No fue Maradona en un estadio monumental, ni en una final televisada para millones. Fue Maradona en una noche bonaerense, cerca de la gente, compartiendo una mesa y jugando un partido que quedó grabado en la memoria oral de los vecinos.

Ese detalle explica por qué De la Garma todavía atrae curiosos, fanáticos del fútbol, viajeros de fin de semana y amantes de las historias escondidas. El lugar permite recorrer una parte de la Argentina profunda: la de los pueblos fundados por el tren, sostenidos por el campo y atravesados por leyendas populares.

Cómo llegar a De la Garma desde Buenos Aires

Para quienes quieran conocer el pueblo, el viaje desde la Ciudad de Buenos Aires demanda cerca de 484 kilómetros por Riccheri, autopista a Cañuelas, Ruta Nacional 3 hasta Gonzales Chaves y luego Ruta Provincial 75. También existen servicios de micro hasta Gonzales Chaves y, desde allí, traslados hacia De la Garma.

El recorrido puede combinar historia, turismo rural, arquitectura ferroviaria, arte urbano y una visita obligada al estadio que lleva el nombre de Diego. Porque en De la Garma, Maradona no es solo una estatua, un mural o una anécdota: es parte del paisaje sentimental del pueblo.