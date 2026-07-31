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Tras la separación: resurgió un video de Luck Ra donde dudaba en casarse con La Joaqui y se hizo viral

Luego de que la cantante confirmara el fin de la relación, se viralizó un clip viejo del cordobés donde había hablado de la posibilidad de dar el “si”. Ella aseguró que quería contraer matrimonio y tener hijos con él.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Luck Ra
Luck Ra Foto: Captura
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La confirmación de la separación entre La Joaqui y Luck Ra generó un fuerte debate en las redes sociales, ya que fue una de las parejas más queridas de la escena urbana desde que comenzaron a salir, hace dos años atrás. El anuncio, mediante la clásica placa negra de Instagram, despertó una ola de reacciones.

Y en medio del revuelo, los programas de chimentos hablaron de una tercera en discordia, la mejor amiga de Luck Ra, Tuli Acosta, quien salió a negar la situación en LAM. Pero por otro lado, se hizo viral un video del paso del cantante por el programa “Otro día perdido”, conducido por Mario Pergolini, donde respondió una pregunta que, tras la ruptura, cobró un significado completamente distinto.

La respuesta de Luck Ra sobre casarse con La Joaqui que hoy vuelve a dar que hablar. Fuente: El Doce

En el Clip, Pergolini sorprendió al cantante con una pregunta directa sobre el futuro de su relación. “¿Pensaron en casarse?“, quiso saber el conductor, y luego de unos segundos de silencio, Luck Ra respondió con total sinceridad: “Nunca lo hemos hablado”.

La frase, que en aquel momento pasó casi desapercibida, volvió a viralizarse luego de la ruptura. Muchos usuarios interpretaron que la respuesta reflejaba que el matrimonio nunca había estado entre los planes inmediatos de la pareja, aunque la Joaqui había manifestado en varias oportunidades que tenía ganas de una gran boda soñada con el cantante cordobés.

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La pareja se habría separado
La Joaqui y Luck Ra Foto: Redes sociales / Instagram

La Joaqui confesó que soñaba con casarse con Luck Ra

Visiblemente emocionada, La Joaqui aseguró luego de haber anunciado la noticia en su participación en el ciclo LPL, por Luzu TV, que la ruptura no estuvo relacionada con una infidelidad ni con conflictos de convivencia. Por el contrario, explicó que ambos siguen queriéndose, pero descubrieron que tenían proyectos de vida diferentes.

En medio del relato, la cantante hizo la confesión que más repercusión tuvo. “Yo me quería casar”, dijo entre lágrimas, asegurando que Luck Ra es “el amor de su vida” y que el verdadero dolor viene de tener que aceptar que ese futuro que imaginaba para ambos ya no podrá concretarse.

No hay un duelo de maldad, ni de infidelidad, ni de destrato, ni de toxicidad. Lo que hay es un duelo de aceptar que hay un sueño que se me va y que no va a ser”, dijo la cantante de RKT que, con esas, palabras buscó poner fin a las especulaciones que surgieron en redes sociales desde que ambos anunciaron la separación.

La Joaqui y Luck Ra. Foto: NA.

“Nuestros idiomas de amor estaban hablando distinto. El amor es libre y el otro es libre de no elegirte más y eso no lo hace una mala persona“, dijo al borde del llanto.

“Yo nunca había amado así. Yo me quería casar. Yo estaba muy enamorada, pero no nos dio eltimming. Y realmente, Facu, independientemente de que hoy tome una decisión que es distinta a la que yo idealizaba...él fue por lejos el mejor novio que he tenido”, cerró.

Luck RaLa JoaquiSeparación
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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