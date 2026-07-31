El barrio secreto de Buenos Aires que parece detenido en 1912: casas centenarias y pasajes de otra época

La Colonia, barrio de Parque Patricios Foto: Instagram @vivir.buenosaires

A simple vista, Parque Patricios puede asociarse con sus hospitales, sus avenidas amplias, el estadio de Huracán, el tango y las figuras populares que marcaron al sur porteño. Sin embargo, entre ese paisaje urbano aparece un rincón distinto, casi secreto, que rompe con la lógica del barrio: La Colonia, un pequeño conjunto de casas bajas, pasajes breves y una plaza central que parece haber sobrevivido al paso del tiempo.

La Colonia: el microbarrio que guarda una Buenos Aires antigua

La Colonia se encuentra dentro de Parque Patricios y tiene una forma particular: un trazado compacto, con apariencia de rombo, delimitado por calles como José A. Cortejarena, Andrés Ferreyra, Cachi y José C. Paz. Su escala es tan reducida que puede recorrerse en apenas unos minutos, pero su valor histórico es enorme.

La Colonia, barrio de Parque Patricios Foto: Wikipedia

El corazón del lugar es la plazoleta Francisco López Torres, rodeada por las calles Miriñay, Mocoretá, Gena y Guyquiraró. Allí aparecen algunos de los detalles que convierten a este rincón en una postal inesperada: faroles antiguos, canteros, macetas con forma de copa y una fuente de tres platos coronada por un pequeño angelito que sostiene una vasija.

Lo más llamativo es la sensación de aislamiento. A pocos metros de avenidas transitadas y de la estación Hospitales de la línea H, el barrio cambia de ritmo. Las calles se vuelven más angostas, las casas mantienen una escala baja y el sonido de la ciudad parece quedar afuera.

Un barrio obrero nacido por una crisis habitacional

Para entender por qué existe La Colonia hay que viajar a comienzos del siglo XX, cuando Buenos Aires atravesaba una etapa de crecimiento acelerado. La inmigración, el aumento de la población trabajadora y las malas condiciones de los conventillos empujaron al Estado a buscar soluciones para el problema de la vivienda obrera.

La Colonia, barrio de Parque Patricios Foto: Instagram @vivir.buenosaires

En esos años, la ciudad tenía más de 300.000 obreros y el acceso a una vivienda sana y económica era uno de los grandes desafíos urbanos. En ese contexto, en 1905 se sancionó la Ley 4824, conocida también como Ley Irigoyen, que autorizó fondos para la construcción de casas destinadas a trabajadores.

A partir de esa herramienta legal, la Municipalidad pudo adquirir terrenos privados para desarrollar barrios obreros. Así nació el Barrio Municipal Parque Patricios, que con el tiempo sería conocido popularmente como La Colonia.

Casas bajas, pasajes cortos y una plaza como punto de encuentro

El proyecto se levantó sobre tierras que habían pertenecido al Jockey Club y fue pensado como un conjunto urbano compacto, con viviendas destinadas a familias trabajadoras. Según Buenos Aires Historia, el barrio cuenta con 116 casas y un trazado que puede rodearse caminando unos 640 metros.

La Colonia, barrio de Parque Patricios Foto: Instagram @vivir.buenosaires

A diferencia de otros sectores porteños, donde la ciudad creció con edificios, comercios y tránsito constante, La Colonia mantuvo una identidad más íntima. Sus pasajes internos, como Mocoretá, Gena y Guyquiraró, tienen dimensiones breves y refuerzan esa sensación de vida comunitaria.

La plaza central no fue un detalle menor: funcionó como pulmón verde, punto de encuentro y centro simbólico del conjunto. En una época en la que muchas familias obreras vivían hacinadas, este diseño ofrecía una alternativa más ordenada, higiénica y familiar.

El legado social detrás de La Colonia

La historia del barrio también está vinculada a la asistencia social. El proyecto tuvo relación con iniciativas del Jockey Club y de las Damas Vicentinas, una organización dedicada a tareas de ayuda comunitaria. La inauguración del conjunto se ubica en los primeros años de la década de 1910, con referencias que señalan el acto de 1912 y la finalización de las obras hacia 1914.

La Colonia, barrio de Parque Patricios Foto: Instagram @vivir.buenosaires

Buenos Aires Historia detalla que las viviendas fueron entregadas en alquiler a obreros con familia y que la reglamentación buscaba beneficiar a quienes realmente necesitaran una casa “sana y económica”. Décadas más tarde, las unidades terminaron siendo vendidas a sus ocupantes mediante créditos hipotecarios blandos.

Ese origen explica buena parte de su encanto actual. La Colonia no nació como una rareza turística ni como un experimento estético, sino como una respuesta concreta a una necesidad social. Fue un intento de imaginar otra forma de habitar la ciudad, más cerca de la comunidad que del hacinamiento.

Por qué vale la pena conocer este rincón de Parque Patricios

Hoy, La Colonia es uno de esos lugares que sorprenden incluso a quienes viven en Buenos Aires desde hace años. No necesita grandes monumentos ni carteles llamativos para llamar la atención: su atractivo está en la escala, en el silencio, en las fachadas bajas y en la sensación de estar entrando a una ciudad dentro de otra ciudad.

Para los amantes de la historia porteña, caminar por sus calles es una forma de asomarse a la Buenos Aires obrera de principios del siglo XX. Para quienes buscan rincones distintos, es una escapada urbana ideal: queda cerca del subte, puede recorrerse en poco tiempo y permite descubrir una postal poco habitual del sur porteño.

La Colonia demuestra que Buenos Aires todavía guarda secretos a cielo abierto. Basta con desviarse unas cuadras, bajar la velocidad y mirar con atención para encontrar un pedazo de historia que sigue vivo entre árboles, casas bajas y una fuente antigua.