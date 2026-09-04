Septiembre no tiene feriado nacional, pero Sarmiento podría cambiarlo: qué pasará

Domingo Sarmiento

Septiembre de 2026 llegará sin feriados nacionales en la Argentina, una particularidad del calendario que obliga a esperar hasta octubre para disfrutar de un nuevo fin de semana largo. Sin embargo, en las últimas horas tomó fuerza una propuesta que podría cambiar esta situación en los próximos años: convertir el 11 de septiembre, Día del Maestro, en feriado nacional en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento.

Por el momento, la fecha no aparece dentro del calendario nacional regulado por la Ley 27.399. Esto significa que el comercio, los bancos, la administración pública y la mayoría de las actividades laborales funcionarán normalmente durante todo septiembre. El próximo feriado nacional será el lunes 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

La situación será diferente para una parte de la comunidad educativa. En 2026, el Día del Maestro caerá el viernes 11 de septiembre y funcionará como un asueto escolar para docentes y estudiantes de los niveles alcanzados por los calendarios de cada jurisdicción. Para gran parte de las escuelas, la fecha permitirá formar un fin de semana de tres días, aunque no tendrá efectos laborales para el resto de la población.

El proyecto que busca darle otro lugar a Sarmiento

La diputada nacional por San Juan Nancy Picón impulsa una iniciativa para declarar a esa provincia como “Cuna de Domingo Faustino Sarmiento y Capital Nacional de la Educación”. La propuesta consiguió las firmas necesarias para avanzar hacia su tratamiento parlamentario, aunque todavía deberá superar distintas instancias legislativas.

El proyecto actual no establece que el 11 de septiembre sea feriado nacional. La intención, según explicó Picón, es avanzar por etapas: primero conseguir el reconocimiento institucional para San Juan y luego promover una iniciativa específica destinada a incorporar el Día del Maestro al calendario de feriados.

Domingo Sarmiento, amante de los animales Foto: Archivo

“Nosotros queremos que sea feriado nacional, pero vamos de a un paso por vez”, sostuvo la legisladora en declaraciones a Diario Huarpe.

Para que San Juan reciba formalmente esa distinción, la iniciativa deberá obtener la aprobación de la Cámara de Diputados y, posteriormente, del Senado. Recién después podría tomar impulso un segundo proyecto para transformar el 11 de septiembre en feriado para todo el territorio argentino.

¿El Día del Maestro es feriado en la Argentina?

La respuesta corta es no. En la actualidad, el Día del Maestro es una conmemoración vinculada con el sistema educativo, pero no un feriado nacional de alcance general. Por ese motivo, quienes trabajen ese viernes no cobrarán doble ni tendrán derecho automático a un franco compensatorio.

Los comercios, bancos, oficinas públicas y servicios continuarán con su actividad habitual. Las familias con hijos en edad escolar, en cambio, deberán consultar el calendario de su provincia y las comunicaciones de cada establecimiento, debido a que el alcance del asueto puede variar según el nivel educativo y la jurisdicción.

La diferencia es importante: un asueto escolar suspende las clases, pero no convierte automáticamente la jornada en feriado nacional. Para que eso ocurra, el Congreso tendría que aprobar una ley que incorpore expresamente la fecha al calendario oficial.

Por qué el 11 de septiembre se recuerda a Sarmiento

El Día del Maestro se conmemora cada 11 de septiembre porque en esa fecha, en 1888, murió Domingo Faustino Sarmiento en Asunción, Paraguay. Había nacido el 15 de febrero de 1811 en San Juan y, a lo largo de su vida, fue docente, escritor, periodista, gobernador, senador y presidente de la Nación entre 1868 y 1874.

La elección de la fecha se consolidó varias décadas después de su fallecimiento. En 1943, durante la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas celebrada en Panamá, se propuso el 11 de septiembre como jornada continental para homenajear a los maestros. La Argentina adoptó oficialmente la conmemoración en 1945.

El homenaje no se explica solamente por su paso por la Presidencia. A los 15 años, Sarmiento fundó una escuela en San Francisco del Monte, San Luis. Más tarde creó el periódico El Zonda, abrió un colegio para mujeres en San Juan, trabajó en el desarrollo de métodos de alfabetización y estudió modelos educativos durante sus viajes por Europa y Estados Unidos.

Las cifras que marcaron su proyecto educativo

Durante su gobernación en San Juan, Sarmiento promovió la obligatoriedad de la enseñanza primaria. Ya en la Presidencia, impulsó la apertura de escuelas, la formación de docentes y la creación de instituciones científicas y culturales. También fortaleció el sistema de bibliotecas populares y apoyó la instalación del Observatorio Astronómico de Córdoba y de la Academia Nacional de Ciencias.

Uno de los datos más citados de su administración muestra la magnitud del cambio: durante su mandato presidencial, la cantidad de alumnos de nivel primario habría pasado de aproximadamente 30.000 a 100.000. En ese período se fundaron cerca de 800 escuelas y se promovió la llegada de maestras extranjeras para colaborar en la organización de las escuelas normales y en la formación profesional de los docentes.

Su presidencia también quedó asociada con la creación y el fortalecimiento de instituciones como la Escuela Normal de Paraná, el Colegio Militar, la Escuela Naval y distintos colegios nacionales en las provincias. Varias de estas políticas tuvieron la colaboración de referentes como Juana Manso y de educadores vinculados con Horace y Mary Mann.

Septiembre, un mes sin descanso para la mayoría

Mientras el debate comienza a instalarse, septiembre de 2026 seguirá sin ofrecer feriados nacionales para la mayoría de los trabajadores. El Día del Maestro brindará un descanso limitado al ámbito educativo, mientras que el Día del Estudiante, celebrado el 21 de septiembre, también modificará la actividad de determinados niveles e instituciones.

El proyecto impulsado desde San Juan todavía tiene un largo camino legislativo por delante y no modifica el calendario de 2026. No obstante, abre una discusión que combina la organización de los feriados con una pregunta de fondo: qué lugar debería ocupar el legado educativo de Sarmiento en el calendario nacional.

Por ahora, el 11 de septiembre seguirá siendo una jornada habitual para casi todos. Pero si la iniciativa consigue respaldo político y social, el Día del Maestro podría convertirse en un nuevo feriado nacional, más de 138 años después de la muerte del hombre que quedó en la historia argentina como el “padre del aula”.