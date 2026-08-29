comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Estados Unidos amenaza con soltarle la mano al Reino Unido por Malvinas: el giro que sacude una alianza histórica

Un informe de The Telegraph reveló que el Pentágono analiza revisar su posición sobre las Islas Malvinas para presionar al Reino Unido. La advertencia vuelve a poner bajo la lupa el decisivo respaldo estadounidense a Londres durante la guerra de 1982.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Margaret Thatcher y Ronald Reagan
Margaret Thatcher y Ronald Reagan Foto: The Associated Press
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La histórica alianza entre Estados Unidos y el Reino Unido enfrenta una nueva tensión que toca de cerca a la Argentina. Según informó The Telegraph el 28 de agosto de 2026, funcionarios del Pentágono consideran la posibilidad de modificar el respaldo político estadounidense a Londres sobre las Islas Malvinas.

La medida sería utilizada como una herramienta de presión para que el Reino Unido aumente su gasto militar y avance hacia el objetivo del 5% del Producto Bruto Interno en defensa, impulsado por Washington para los integrantes de la OTAN. Un funcionario estadounidense aseguró al medio británico que las conversaciones son “francas” y que“no se descarta ninguna opción”.

Por ahora, esto no significa que Estados Unidos haya reconocido el reclamo argentino. Washington mantiene oficialmente una posición neutral sobre la soberanía, aunque reconoce la administración británica de hecho sobre las islas. Esa postura fue reiterada durante 2026 por el Departamento de Estado y por el embajador estadounidense en Buenos Aires.

Malvinas, una nueva carta de presión contra Londres

No es la primera vez que el archipiélago aparece dentro de una disputa entre los dos aliados. En abril de 2026, un correo interno del Pentágono ya había propuesto revisar el respaldo a la posición británica como posible represalia por las diferencias entre Washington y Londres sobre la guerra con Irán.

Contenido Recomendado

Giro histórico por Malvinas:EEUU evalúa retirar su apoyo al Reino Unido si no sube su gasto militar

Giro histórico por Malvinas: EEUU evalúa retirar su apoyo al Reino Unido si no sube su gasto militar

Emocionantes imágenes:un excombatiente volvió a las Islas Malvinas y flameó la bandera argentina

Emocionantes imágenes: un excombatiente volvió a las Islas Malvinas y flameó la bandera argentina
Islas Malvinas Foto: Cipo360

Meses después, Malvinas vuelve a aparecer en la discusión, esta vez por el presupuesto militar británico. La reiteración resulta significativa: el archipiélago podría haberse convertido en una pieza de negociación dentro de la relación estratégica entre Estados Unidos y el Reino Unido.

Sin embargo, retirar el apoyo a Londres no implica necesariamente respaldar la soberanía argentina. Washington podría limitarse a endurecer su discurso, acompañar nuevos pedidos de negociación o dejar de sostener determinados argumentos británicos en organismos internacionales.

El apoyo decisivo de Estados Unidos en 1982

Durante la Guerra de Malvinas, Estados Unidos intentó mostrarse inicialmente como un mediador entre la Argentina y el Reino Unido. Pero documentos desclasificados revelaron que la administración de Ronald Reagan se inclinó finalmente por Margaret Thatcher y brindó ayuda al esfuerzo militar británico.

La colaboración incluyó información de inteligencia, comunicaciones, combustible, equipamiento y asistencia militar. Los archivos estadounidenses demuestran que Washington compartió datos sobre las fuerzas argentinas mientras mantenía públicamente una apariencia de imparcialidad.

Ronald Reagan, presidente de EEUU durante la guerra, y Thatcher Foto: Archivo

También fue fundamental la utilización de la isla Ascensión, un territorio británico del Atlántico con presencia operativa estadounidense. Su pista aérea y su posición geográfica permitieron instalar un centro logístico desde el cual se organizaron vuelos, abastecimiento, comunicaciones y traslado de materiales hacia el Atlántico Sur.

El 30 de abril de 1982, después del fracaso de la mediación del secretario de Estado Alexander Haig, Washington confirmó públicamente su inclinación hacia Londres y aplicó sanciones contra la Argentina. El apoyo norteamericano fue considerado uno de los factores que facilitaron la operación militar británica.

Reagan y Thatcher también discutieron por Malvinas

La denominada“relación especial” entre Washington y Londres tampoco estuvo libre de enfrentamientos. En noviembre de 1982, Thatcher cuestionó duramente a Reagan por la intención estadounidense de respaldar en las Naciones Unidas una resolución favorable a futuras negociaciones.

Guerra de Malvinas y el gesto de Cabo Verde Foto: Wikipedia

Reagan respondió que Estados Unidos seguía siendo neutral respecto de la soberanía y defendía una solución negociada. El intercambio dejó en evidencia un dato central: Washington apoyó militarmente al Reino Unido durante la guerra, pero nunca reconoció de manera definitiva la soberanía británica sobre las islas.

Qué sostiene la ONU sobre las Islas Malvinas

La Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1965, reconoció la existencia de una disputa de soberanía e invitó a la Argentina y al Reino Unido a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones.

En junio de 2026, el Comité Especial de Descolonización volvió a pedir que ambos gobiernos retomen el diálogo. Londres se niega a negociar mientras los habitantes de las islas deseen continuar vinculados con el Reino Unido, mientras que la Argentina rechaza que el referéndum realizado en 2013 pueda resolver la controversia.

Una señal histórica que la Argentina observa con atención

La información de The Telegraph debe ser interpretada con cautela. No existe hasta el momento un cambio oficial de la política estadounidense, sino una alternativa que estaría siendo evaluada por funcionarios del Pentágono para presionar al Reino Unido.

Aun así, que Malvinas sea mencionada como una posible moneda de cambio representa una señal diplomática de enorme impacto. En 1982, Estados Unidos ayudó de manera decisiva a Londres. Más de cuatro décadas después, ese respaldo aparece condicionado por los nuevos intereses militares de Washington.

Para la Argentina, el escenario podría abrir una oportunidad diplomática. La gran incógnita es si la amenaza quedará solamente en una advertencia o si Estados Unidos está realmente dispuesto a modificar el equilibrio histórico sobre las Islas Malvinas.

Islas MalvinasReino UnidoEstados Unidos
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. Nació hace 168 años entre quintas, esconde un sorprendente vínculo con Perón y hoy es el gran polo gastronómico de Zona Oeste

    Nació hace 168 años entre quintas, esconde un sorprendente vínculo con Perón y hoy es el gran polo gastronómico de Zona Oeste

  2. Ñoquis del 29:la increíble historia de la tradición que promete fortuna y los mejores bodegones para comerlos en CABA

    Ñoquis del 29: la increíble historia de la tradición que promete fortuna y los mejores bodegones para comerlos en CABA

  3. Los pasos de Cortázar en Buenos Aires:de un barrio a un café, los rincones donde su huella sigue viva

    Los pasos de Cortázar en Buenos Aires: de un barrio a un café, los rincones donde su huella sigue viva

  4. Guerra de zapa:la espectacular estrategia militar de San Martín, vital para el cruce de los Andes y la independencia sudamericana

    Guerra de zapa: la espectacular estrategia militar de San Martín, vital para el cruce de los Andes y la independencia sudamericana

  5. Antes de cruzar los Andes, San Martín peleó contra Napoleón:las batallas que lo transformaron en estratega

    Antes de cruzar los Andes, San Martín peleó contra Napoleón: las batallas que lo transformaron en estratega
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La Armada Argentina transforma su Aviación Naval:los nuevos aviones, helicópteros y drones del Plan Dédalo

La Armada Argentina transforma su Aviación Naval: los nuevos aviones, helicópteros y drones del Plan Dédalo

El trasfondo de la fallida negociación por el salario mínimo:por qué el Gobierno frenó el piso de $1.000.000

Diputados:la oposición presiona por el proyecto de morosidad en las familias y el oficialismo quiere frenar el debate en comisiones

El Gobierno pone en pausa la concesión del Correo Argentino:de las demoras a su importancia durante las elecciones de 2027

Economía

Créditos hipotecarios ANSES 2026:requisitos, montos y el ingreso mínimo para obtener una vivienda

Créditos hipotecarios ANSES 2026: requisitos, montos y el ingreso mínimo para obtener una vivienda

¿Chau reforma impositiva? Por qué Milei decidió postergar la baja general de impuestos para 2027

Fracasó la reunión del Consejo del Salario:el Gobierno fijará el aumento tras el abandono de la CGT y las CTA

Inflación de alimentos:el pan subió más de 5% y vuelve a golpear el bolsillo

Internacionales

Trump anunció un “histórico” acuerdo petrolero con Venezuela:“Duplica las reservas de EE.UU”

Trump anunció un “histórico” acuerdo petrolero con Venezuela: “Duplica las reservas de EE.UU”

Ofensiva del Tesoro de Estados Unidos:sancionaron a la filial de un banco egipcio por triangulación financiera con Irán

Giro industrial:Volkswagen negocia fabricar partes de la Cúpula de Hierro de Israel en Alemania

Inflación en Estados Unidos:el presidente de la Reserva Federal aseguró que la situación es “preocupante”