Estados Unidos amenaza con soltarle la mano al Reino Unido por Malvinas: el giro que sacude una alianza histórica

Margaret Thatcher y Ronald Reagan Foto: The Associated Press

La histórica alianza entre Estados Unidos y el Reino Unido enfrenta una nueva tensión que toca de cerca a la Argentina. Según informó The Telegraph el 28 de agosto de 2026, funcionarios del Pentágono consideran la posibilidad de modificar el respaldo político estadounidense a Londres sobre las Islas Malvinas.

La medida sería utilizada como una herramienta de presión para que el Reino Unido aumente su gasto militar y avance hacia el objetivo del 5% del Producto Bruto Interno en defensa, impulsado por Washington para los integrantes de la OTAN. Un funcionario estadounidense aseguró al medio británico que las conversaciones son “francas” y que“no se descarta ninguna opción”.

Por ahora, esto no significa que Estados Unidos haya reconocido el reclamo argentino. Washington mantiene oficialmente una posición neutral sobre la soberanía, aunque reconoce la administración británica de hecho sobre las islas. Esa postura fue reiterada durante 2026 por el Departamento de Estado y por el embajador estadounidense en Buenos Aires.

Malvinas, una nueva carta de presión contra Londres

No es la primera vez que el archipiélago aparece dentro de una disputa entre los dos aliados. En abril de 2026, un correo interno del Pentágono ya había propuesto revisar el respaldo a la posición británica como posible represalia por las diferencias entre Washington y Londres sobre la guerra con Irán.

Islas Malvinas Foto: Cipo360

Meses después, Malvinas vuelve a aparecer en la discusión, esta vez por el presupuesto militar británico. La reiteración resulta significativa: el archipiélago podría haberse convertido en una pieza de negociación dentro de la relación estratégica entre Estados Unidos y el Reino Unido.

Sin embargo, retirar el apoyo a Londres no implica necesariamente respaldar la soberanía argentina. Washington podría limitarse a endurecer su discurso, acompañar nuevos pedidos de negociación o dejar de sostener determinados argumentos británicos en organismos internacionales.

El apoyo decisivo de Estados Unidos en 1982

Durante la Guerra de Malvinas, Estados Unidos intentó mostrarse inicialmente como un mediador entre la Argentina y el Reino Unido. Pero documentos desclasificados revelaron que la administración de Ronald Reagan se inclinó finalmente por Margaret Thatcher y brindó ayuda al esfuerzo militar británico.

La colaboración incluyó información de inteligencia, comunicaciones, combustible, equipamiento y asistencia militar. Los archivos estadounidenses demuestran que Washington compartió datos sobre las fuerzas argentinas mientras mantenía públicamente una apariencia de imparcialidad.

Ronald Reagan, presidente de EEUU durante la guerra, y Thatcher Foto: Archivo

También fue fundamental la utilización de la isla Ascensión, un territorio británico del Atlántico con presencia operativa estadounidense. Su pista aérea y su posición geográfica permitieron instalar un centro logístico desde el cual se organizaron vuelos, abastecimiento, comunicaciones y traslado de materiales hacia el Atlántico Sur.

El 30 de abril de 1982, después del fracaso de la mediación del secretario de Estado Alexander Haig, Washington confirmó públicamente su inclinación hacia Londres y aplicó sanciones contra la Argentina. El apoyo norteamericano fue considerado uno de los factores que facilitaron la operación militar británica.

Reagan y Thatcher también discutieron por Malvinas

La denominada“relación especial” entre Washington y Londres tampoco estuvo libre de enfrentamientos. En noviembre de 1982, Thatcher cuestionó duramente a Reagan por la intención estadounidense de respaldar en las Naciones Unidas una resolución favorable a futuras negociaciones.

Guerra de Malvinas y el gesto de Cabo Verde Foto: Wikipedia

Reagan respondió que Estados Unidos seguía siendo neutral respecto de la soberanía y defendía una solución negociada. El intercambio dejó en evidencia un dato central: Washington apoyó militarmente al Reino Unido durante la guerra, pero nunca reconoció de manera definitiva la soberanía británica sobre las islas.

Qué sostiene la ONU sobre las Islas Malvinas

La Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1965, reconoció la existencia de una disputa de soberanía e invitó a la Argentina y al Reino Unido a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones.

En junio de 2026, el Comité Especial de Descolonización volvió a pedir que ambos gobiernos retomen el diálogo. Londres se niega a negociar mientras los habitantes de las islas deseen continuar vinculados con el Reino Unido, mientras que la Argentina rechaza que el referéndum realizado en 2013 pueda resolver la controversia.

Una señal histórica que la Argentina observa con atención

La información de The Telegraph debe ser interpretada con cautela. No existe hasta el momento un cambio oficial de la política estadounidense, sino una alternativa que estaría siendo evaluada por funcionarios del Pentágono para presionar al Reino Unido.

Aun así, que Malvinas sea mencionada como una posible moneda de cambio representa una señal diplomática de enorme impacto. En 1982, Estados Unidos ayudó de manera decisiva a Londres. Más de cuatro décadas después, ese respaldo aparece condicionado por los nuevos intereses militares de Washington.

Para la Argentina, el escenario podría abrir una oportunidad diplomática. La gran incógnita es si la amenaza quedará solamente en una advertencia o si Estados Unidos está realmente dispuesto a modificar el equilibrio histórico sobre las Islas Malvinas.