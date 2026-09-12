La hermana invisibilizada de Sarmiento: quién fue Procesa, maestra y precursora de la educación artística en Argentina

Procesa junto a su mamá, Paula Foto: Archivo General de la Nación

Procesa del Carmen Sarmiento construyó una trayectoria propia entre Argentina y Chile. Fue artista, maestra, directora de colegios y precursora de la educación artística femenina, en una época en la que las mujeres encontraban enormes obstáculos para desarrollarse fuera del ámbito doméstico.

Quién fue Procesa del Carmen Sarmiento y cuál fue su impacto cultural

Procesa del Carmen Sarmiento nació el 22 de agosto de 1818 en San Juan. Fue hija de Paula Zoila Albarracín y José Clemente Sarmiento, y hermana menor de Domingo Faustino.

Su importancia histórica se encuentra en la unión de dos grandes vocaciones: el arte y la enseñanza. Considerada una de las primeras pintoras argentinas, impulsó la formación artística de niñas y jóvenes en San Juan, Mendoza y distintas ciudades chilenas.

Su legado no quedó limitado a sus cuadros. Procesa abrió espacios educativos, enseñó dibujo y pintura y ayudó a que otras mujeres pudieran expresarse a través del arte.

Los primeros años en San Juan y el despertar de su vocación pictórica

Procesa creció en un hogar modesto y profundamente relacionado con la educación. Su hermano Domingo le enseñó a leer, mientras que su madre la inició en las manualidades y tareas que el siglo XIX consideraba adecuadas para las niñas.

Procesa, la talentosa hermana de Sarmiento que la historia olvidó Foto: Archivo General de la Nación

Desde pequeña mostró una marcada inclinación por el dibujo. Su vocación recibió un impulso decisivo gracias al pintor francés Amadeo Gras, quien le enseñó técnicas de dibujo y pintura durante su paso por San Juan.

También estudió y trabajó como maestra en el Colegio de Pensionistas de Santa Rosa de América. Allí comenzó a transformar una habilidad personal en una verdadera profesión.

El exilio en Chile: la fundación de colegios en Santiago y Copiapó

En 1842, los conflictos políticos obligaron a Procesa a emigrar a Chile junto con parte de su familia. Lejos de abandonar sus proyectos, convirtió el exilio en una oportunidad para enseñar y perfeccionarse.

Junto con su hermana Bienvenida fundó en San Felipe de Aconcagua la escuela San Juan y Santa María, conocida como el “Colegio de las Sarmiento”. La institución educó a varias generaciones de niñas chilenas.

Más adelante, Procesa participó en proyectos educativos en Santiago y Copiapó. El destierro, que podía haber interrumpido su carrera, terminó ampliando su influencia cultural a ambos lados de la Cordillera.

Retratista de próceres: de Domingo Faustino Sarmiento a Manuel Montt y Las Heras

En Santiago estudió con el reconocido pintor francés Raymond Auguste Quinsac Monvoisin. Su taller era uno de los espacios artísticos más importantes de la región y también fue frecuentado por pintores como Benjamín Franklin Rawson y Gregorio Torres.

Procesa se especializó en retratos, miniaturas y acuarelas. Entre las personalidades representadas en sus obras aparecen su hermano Domingo Faustino Sarmiento, el presidente chileno Manuel Montt y el general Juan Gregorio de Las Heras.

También retrató a Juan María Gutiérrez, Vicente Fidel López y Domingo Fidel Sarmiento, conocido como “Dominguito”. Además, realizó naturalezas muertas, paisajes, flores y composiciones religiosas.

Pionera de la educación artística: su labor docente en San Juan, Mendoza y Chile

En 1850 se casó con el ingeniero francés Benjamín Lenoir, con quien tuvo dos hijas, Sofía y Victorina. Durante un tiempo se alejó parcialmente de las aulas y de la pintura.

Una de las obras de Procesa Foto: Archivo General de la Nación

Sin embargo, un accidente sufrido por su esposo afectó la economía familiar. Procesa retomó entonces la enseñanza de pintura e idiomas. El arte se convirtió en una fuente de ingresos y en una herramienta de autonomía personal.

Su labor docente se extendió por Chile, Mendoza y San Juan. En cada lugar promovió una educación que incorporaba el dibujo y la pintura como conocimientos valiosos, especialmente para las mujeres.

El regreso a la Argentina y su aporte al Departamento General de Escuelas

Procesa regresó a la Argentina en 1857. Primero se instaló en Mendoza, donde fundó una escuela de artes y letras, y después volvió definitivamente a San Juan.

En su provincia natal colaboró con las actividades educativas de su esposo en el Departamento General de Escuelas. En 1872 fue profesora de pintura en la Escuela Superior de Niñas y, en 1878, presidió la Sociedad de Beneficencia.

Procesa del Carmen Sarmiento de Lenoir Foto: Archivo General de la Nación

Sus alumnas se convirtieron en una extensión de su legado. Entre ellas estuvo Eugenia Belín Sarmiento, su sobrina nieta, quien más tarde también alcanzaría reconocimiento como pintora.

Reconocimiento y galardones: la medalla de plata en la Exposición de Pintura de Buenos Aires

El reconocimiento más importante de su carrera llegó en 1882, cuando participó en una exposición artística en Buenos Aires y recibió una medalla de plata.

Dos años después organizó una exposición en San Juan, donde presentó sus obras junto con las de sus alumnas. Esa decisión resumía su manera de entender el arte: no buscaba únicamente el prestigio individual, sino abrir oportunidades para otras mujeres.

Procesa murió el 15 de septiembre de 1899 en San Juan. Durante mucho tiempo fue recordada simplemente como “la hermana de Sarmiento”. Sin embargo, su historia demuestra que tuvo méritos propios.

Fue pintora, educadora, fundadora de escuelas y una de las primeras impulsoras de la enseñanza artística femenina en Argentina y Chile. Recuperar su nombre significa devolverle su lugar a una mujer que se atrevió a enseñar, crear y vivir del arte cuando hacerlo parecía reservado exclusivamente para los hombres.