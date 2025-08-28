Horóscopo de Leo de hoy: jueves 28 de agosto de 2025

Fuerza Interior

En la astrología, Leo está regido por el Sol, el planeta de la vitalidad y la autoexpresión. Su elemento es el fuego, que simboliza la pasión, el liderazgo y la creatividad.

Gran momento para liberar tu fuerza interior y afrontar los desafíos con confianza. El coraje y la resiliencia forman parte de quienes nacieron bajo este signo en este día particular.

Salud

No descuides los ejercicios de relajación y el descanso necesario para mantenerte en forma y prevenir el agotamiento. Tu energía será clave para superar cualquier adversidad.

Dinero

Recurre a tu intuición para hallar oportunidades económicas favorables. Ten cuidado a la hora de tomar decisiones financieras, pero no temas actuar cuando el camino sea claro.

Amor

Comprométete a nutrir tus relaciones amorosas, tal como lo haces con tus metas personales. Muestra empatía y escucha activa para reforzar esos lazos especiales.

¿Cómo son las personas del signo Leo?

Carismáticos: Las personas de Leo suelen ser muy carismáticas y extrovertidas. Su presencia es a menudo magnética y tienden a atraer la atención y admiración de los demás.

Líderes Naturales: Leo tiene una inclinación natural hacia el liderazgo. Son capaces de tomar la iniciativa y guiar a otros con confianza y determinación.

Creativos y Expresivos: Son altamente creativos y disfrutan de expresar su individualidad. Les gusta destacar y mostrar su talento en diversas áreas, como el arte, el entretenimiento o la moda.

Generosos y Leales: Son muy generosos con sus amigos y seres queridos. La lealtad y el compromiso son fundamentales para ellos, y están dispuestos a apoyar a quienes les importan en todo momento.

Seguros: Leo tiende a tener una gran confianza en sí mismo y una fuerte ambición. Se sienten motivados a alcanzar sus metas y a sobresalir en lo que hacen.