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El día que Maradona se bautizó en el río Jordán: la historia secreta que hoy vuelve a unir a Diego, Jordania y el Mundial

La visita de Maradona a Jordania en 2015 dejó una imagen inolvidable. El episodio, cargado de fe, poder y fútbol, revive ahora con un dato histórico que vuelve a conectar a Argentina con el debutante del Mundial 2026.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Maradona en Jordania
Maradona en Jordania Foto: Redes
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Hay historias que parecen pequeñas anécdotas hasta que el tiempo las convierte en símbolo. La de Diego Armando Maradona en Jordania es una de ellas. Mucho antes de que el país asiático se instalara en la conversación del fútbol mundial, el nombre de esa tierra ya había quedado ligado al de una de las figuras más grandes de todos los tiempos. Fue en 2015, durante una visita cargada de política, religión y exposición internacional, cuando Maradona protagonizó una escena que hoy vuelve a tomar fuerza: se bautizó en el río Jordán, uno de los lugares más emblemáticos de la tradición cristiana.

Lo que entonces parecía una postal exótica de la vida de Diego hoy adquiere una dimensión distinta. Jordania es uno de los rivales de Argentina en el Mundial 2026 y su aparición en la máxima cita reabrió una conexión inesperada con Argentina: no solo porque nunca habían construido un historial futbolístico relevante entre ambos, sino porque el recuerdo de Maradona en ese país le añade al cruce una capa emocional, histórica y casi mística. La historia volvió a encontrar un hilo conductor entre el campeón del mundo y una selección emergente que atraviesa el mejor momento de su recorrido internacional.

Un viaje de Diego que mezcló fe, poder y fútbol

Maradona aterrizó en Jordania en mayo de 2015 como invitado del príncipe Ali bin Al-Hussein, dirigente fuerte del fútbol asiático y entonces rival de Joseph Blatter en la elección presidencial de la FIFA. Diego no viajó solo por protocolo: también tomó posición pública en aquella disputa y se mostró como uno de los respaldos más resonantes del jordano. Según las crónicas de la época, acompañó esa agenda con declaraciones durísimas contra Blatter, a quien responsabilizaba por el desgaste institucional del organismo.

Maradona bautizado en Jordania

El resultado de aquella pulseada fue adverso para el príncipe jordano. En el Congreso de la FIFA de 2015, Blatter obtuvo 133 votos contra 73 en la primera ronda y terminó siendo reelecto después de que Ali se retirara de la contienda. Sin embargo, el episodio quedó marcado por el contexto explosivo que rodeaba a la FIFA y por el peso político que tuvo la visita de Maradona a Jordania, donde su figura fue utilizada también como gesto de respaldo y legitimidad.

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El bautismo en el río Jordán y el valor histórico del lugar

Pero Diego, fiel a su biografía imposible de encasillar, convirtió ese viaje político en algo mucho más profundo. Durante su estadía visitó el río Jordán y participó de una ceremonia religiosa que terminó con su bautismo en ese lugar sagrado. El sitio está asociado, según la tradición cristiana, al bautismo de Jesús y forma parte del complejo arqueológico de Al-Maghtas, en la ribera oriental del río, a unos nueve kilómetros al norte del Mar Muerto. Allí sobreviven restos romanos y bizantinos, iglesias, capillas, cuevas y antiguas piscinas bautismales que dan cuenta de siglos de peregrinación.

Bautismo de Maradona en Jordania Foto: Redes

Ese dato histórico le da todavía más peso a la escena. Al-Maghtas fue inscrito como Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2015, el mismo año en que Maradona pasó por Jordania. No se trata solo de una referencia religiosa: es un sitio con valor arqueológico, espiritual y cultural, identificado desde hace siglos como punto de peregrinación cristiana. En un mundo del fútbol cada vez más atravesado por lo inmediato, aquella imagen de Diego en el agua del Jordán resiste como una de esas estampas que no envejecen, porque mezclan leyenda, fe y geografía en un solo cuadro.

Petra, el rey Abdalá II y una visita que todavía se recuerda

La travesía jordana de Maradona no se limitó al rito religioso. También incluyó momentos de alto perfil institucional y turístico. Las crónicas consignan que fue acompañado por el rey Abdalá II para conocer Petra, la ciudad histórica tallada en roca y reconocida como una de las siete maravillas del mundo moderno. Además, su itinerario incluyó otros sitios de fuerte simbolismo regional, algo que convirtió aquella visita en un acontecimiento seguido con enorme atención tanto por medios deportivos como por la prensa general.

Esa combinación de solemnidad y espectáculo encaja perfectamente con la figura de Maradona. Diego podía pasar, en cuestión de horas, de hablar de la FIFA a emocionarse en un santuario religioso; de respaldar a un aspirante a presidente del fútbol mundial a posar en una de las postales más visitadas del Medio Oriente. Esa capacidad para moverse entre el poder, la épica y lo popular es lo que explica por qué una historia de 2015 vuelve a tener impacto real en pleno ciclo del Mundial 2026.

Jordania, de selección emergente a debutante mundialista

La otra parte de esta historia la aporta el propio crecimiento de Jordania. El seleccionado asiático jugará su primer Mundial en 2026, un logro histórico que la FIFA vincula al nuevo formato ampliado y a una evolución competitiva sostenida en los últimos años. La clasificación llegó tras una campaña que confirmó el despegue de un equipo que ya había dado señales muy fuertes en el continente.

Selección de Jordania en el Mundial 2026 Foto: REUTERS

Ese crecimiento no nació de un día para el otro. Jordania venía de firmar la mejor actuación de su historia al alcanzar el subcampeonato de la Copa Asiática 2023, un recorrido que, según la propia FIFA, llamó la atención del mundo por su competitividad y por el nivel de sus principales figuras. Además, el país persiguió el sueño mundialista durante décadas: su primer intento clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo se remonta al camino hacia México 1986, lo que le añade un espesor histórico extra a su presencia en 2026.

Por qué esta historia vuelve a emocionar a Argentina

Hay relatos que sobreviven porque activan algo más que memoria. La historia del bautismo de Maradona en el río Jordán no es solo curiosa: conecta pasado, identidad y destino. Argentina tiene ahora su último partido del grupo del Mundial ante Jordania y el recuerdo de Diego en esa tierra vuelve al centro de la escena. De repente, el nombre del rival deja de ser una simple novedad geográfica: se carga de una resonancia afectiva que en el fútbol argentino siempre encuentra eco cuando aparece Maradona.

Por eso el episodio vuelve hoy con tanta fuerza. Porque Diego sigue apareciendo donde la historia necesita un símbolo. Y en este caso, el símbolo no llegó a través de un gol, una conferencia o una pelea mediática, sino mediante un gesto íntimo en uno de los lugares más sagrados del cristianismo. En tiempos de Mundial, esa clase de imágenes se vuelve todavía más poderosa: une continentes, épocas y significados. Y confirma, una vez más, que alrededor de Maradona siempre hubo algo más que fútbol.

Diego MaradonaSelección JordaniaMundial 2026
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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