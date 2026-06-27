Murió Ernestina Pais: qué es el Tren de la Costa, el ramal turístico donde ocurrió la tragedia

Cómo es el famoso Tren de la Costa Foto: Wikipedia

La muerte de Ernestina Pais generó una fuerte conmoción en el mundo del espectáculo, la televisión y la radio argentina. La periodista y conductora falleció el viernes 26 de junio de 2026, a los 54 años, luego de que el auto en el que viajaba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro, según informaron distintos medios nacionales.

El siniestro ocurrió en el cruce de Sáenz Peña y El Cano, en la zona de Martínez, partido de San Isidro. De acuerdo con las primeras informaciones difundidas, el vehículo fue impactado del lado del conductor y Pais viajaba sola al momento del accidente.

Qué es el Tren de la Costa y por qué es tan particular

El Tren de la Costa no es un ramal ferroviario cualquiera dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires. Se trata de una línea de perfil urbano y turístico que recorre parte de la zona norte del conurbano bonaerense, con un trazado asociado a paseos, estaciones pintorescas y cercanía con el Río de la Plata.

Tren de la Costa Foto: Wikipedia

Su recorrido tiene una extensión aproximada de 15,5 kilómetros y conecta la estación Maipú, en Vicente López, con la estación Delta, en Tigre. En total, cuenta con 11 estaciones y atraviesa los partidos de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre.

A diferencia de otros servicios ferroviarios más asociados al traslado diario masivo hacia la Ciudad de Buenos Aires, el Tren de la Costa tiene una identidad muy marcada: combina transporte, turismo, salidas familiares y conexión con zonas residenciales y recreativas.

Cuál es el recorrido del Tren de la Costa

El ramal parte desde Maipú, en Olivos, y finaliza en Delta, en Tigre. Las estaciones que integran el recorrido son: Maipú, Borges, Libertador, Anchorena, Barrancas, San Isidro R, Punta Chica, Marina Nueva, San Fernando R, Canal y Delta.

Durante el trayecto, el tren pasa por zonas residenciales, áreas verdes, sectores comerciales y puntos turísticos muy visitados. Entre las paradas más reconocidas aparecen San Isidro, por su casco histórico y su catedral; Barrancas, por su entorno clásico; y Delta, por su cercanía con el Puerto de Frutos, el Parque de la Costa y los paseos por el Tigre.

El cruce donde ocurrió el accidente de Ernestina Pais

El accidente en el que murió Ernestina Pais ocurrió en un paso a nivel correspondiente al ramal del Tren de la Costa, en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro. Según las primeras versiones citadas por medios nacionales, el auto habría avanzado cuando la barrera se encontraba baja, aunque la mecánica exacta del hecho quedó bajo investigación judicial y pericial.

También se informó que en la zona trabajaron bomberos, peritos y personal policial para reconstruir cómo ocurrió el siniestro. La investigación quedó en manos de la Justicia de San Isidro, con intervención de la UFI de Martínez, según se publicó tras el hecho.

Murió Ernestina Pais a los 54 años Foto: redes

Uno de los puntos que llamó la atención en las primeras reconstrucciones fue la configuración del lugar. Algunos reportes señalaron que el cruce presenta una curva pronunciada en el sector desde donde se aproxima la formación, un dato que forma parte del contexto analizado por los investigadores.

Un tren asociado al paseo, pero con cruces urbanos sensibles

El Tren de la Costa suele ser elegido por vecinos y turistas para pasear por la zona norte. Su traza cercana al río y su conexión con puntos de interés lo convirtieron durante años en una opción atractiva para recorrer San Isidro, San Fernando y Tigre sin usar auto.

Sin embargo, como ocurre con cualquier sistema ferroviario que atraviesa zonas urbanas, los pasos a nivel exigen máxima precaución. Las barreras bajas, las señales sonoras y las luces de advertencia son mecanismos de seguridad que indican que ningún vehículo ni peatón debe cruzar las vías. En el caso del accidente de Pais, medios como Infobae informaron que, según las primeras tareas en el lugar, la barrera y el sistema de señalización fonoluminosa funcionaban correctamente, aunque la investigación debía continuar.

Por qué el Tren de la Costa volvió al centro de la escena

El ramal volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública por el impacto de la noticia. Ernestina Pais fue una figura muy conocida de la televisión argentina, recordada por su paso por ciclos como Caiga Quien Caiga, Mañanas Informales, Desayuno Americano e Intratables.

Una formación del Tren de la Costa arrolló el auto donde se trasladaba. Foto: Canal 12 y UFI Martínez

Al momento del accidente, la conductora integraba el elenco de la obra “El divorcio del año” y, según reportes periodísticos, se dirigía hacia una función en Tigre. Ese dato profundizó la conmoción entre colegas, familiares, espectadores y figuras del ambiente artístico.

Un ramal turístico atravesado por una tragedia

El Tren de la Costa conserva una imagen ligada al paseo, al paisaje ribereño y a la conexión entre algunos de los puntos más visitados del norte bonaerense. Pero la tragedia que involucró a Ernestina Pais volvió a poner el foco en la seguridad vial en los pasos a nivel y en la importancia de respetar todas las señales ferroviarias.

Más allá de su atractivo turístico, el ramal es una formación en funcionamiento, con circulación regular y prioridad absoluta en los cruces. Por eso, el accidente abrió nuevamente una conversación sensible: la convivencia entre trenes, autos y peatones en zonas urbanas, especialmente en cruces donde una mala decisión puede tener consecuencias irreversibles.