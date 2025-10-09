Acuerdo entre Israel y Hamás: Trump reveló cuándo serán liberados los rehenes israelíes

El presidente de Estados Unidos aclaró el momento en que los rehenes saldrían del cautiverio, a más de dos años de su secuestro.

Protestas en Israel exigen rescate de rehenes. Foto: Reuters

Tras poco más de dos años del inicio de la guerra entre Hamás e Israel, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció el acuerdo que planea ponerle punto final al conflicto en la Franja de Gaza. El acuerdo incluye la liberación de los rehenes israelíes, que ya tienen fecha para salir del cautiverio.

Según lo que informó el propio Trump, los rehenes de Israel serán liberados el próximo lunes. Además, afirmó que “Gaza será reconstruida”.

Familiares de los rehenes en Gaza, en protesta en Israel. Foto: REUTERS

El mandatario, durante una entrevista en la cadena Fox News, afirmó que, de acuerdo con los tratos alcanzados, los rehenes israelíes serán liberados al inicio de la próxima semana.

El mandatario señaló además que Estados Unidos “estará involucrado” en el proceso de reconstrucción de Gaza, tras el acuerdo alcanzado.

Durante su intervención telefónica, el republicano sostuvo que Israel “no puede pelear contra el mundo” y que “ellos lo entienden”, en referencia a la primera fase del plan de paz firmado este miércoles, que incluye la liberación de rehenes israelíes y palestinos, así como la retirada paulatina de las fuerzas israelíes de Gaza.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters (Aaron Schwartz)

“El mundo está unido para lograr este acuerdo”, subrayó Trump, y añadió que incluso Irán “bendijo” la iniciativa. El anuncio se produjo pocas horas después de que Trump confirmara oficialmente la firma de una primera fase del acuerdo de paz para Gaza, elaborado con el apoyo de Egipto, Qatar, Turquía y Estados Unidos, y respaldado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El pacto contempla un alto el fuego inmediato y el inicio de un proceso de reconstrucción y reconciliación regional.

Tropas del Ejército de Israel en la Franja de Gaza. Foto: REUTERS

El presidente estadounidense busca ser considerado para el Premio Nobel de la Paz, por su mediación en el conflicto, y podría viajar a Egipto este fin de semana para participar en las fases finales previo a la liberación de rehenes.

Milei felicitó a Trump por el “histórico acuerdo de paz”

Javier Milei felicitó a Donald Trump por el “histórico acuerdo de paz” alcanzado entre Israel y Hamás, y adelantó que apoyará una eventual candidatura del republicano para el Premio Nobel de la Paz.

Reunión de Javier Milei con Donald Trump. Foto: REUTERS

“Felicitaciones al Presidente Trump por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás, quienes hoy, a un día de que se cumplan dos años del trágico atentado del 7 de octubre, firmaron la Fase Uno del plan de retirada de Gaza y la liberación de los rehenes aún en cautiverio”, expresó el mandatario en sus redes sociales.

Y añadió que firmará la “candidatura de Donald J. Trump para el Nobel de la Paz, en reconocimiento a su extraordinaria contribución a la paz internacional”. “Cualquier otro dirigente con semejantes logros ya lo hubiera recibido hace mucho tiempo”, añadió.