Israel confirmó que “todas las partes” firmaron la versión definitiva de la primera fase del plan de Trump para el cese del fuego en Gaza

La portavoz del Gobierno israelí confirmó que el documento incluye la liberación de todos los rehenes del grupo terrorista Hamas.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

La portavoz de la Oficina del primer ministro israelí, Shosh Bedrosian, confirmó este jueves desde El Cairo que todas las partes involucradas firmaron la versión definitiva de la primera fase del acuerdo con Hamás para implementar un cese al fuego en Gaza y facilitar la liberación de rehenes israelíes.

El primer ministro, Benjamin “Netanyahu anunció anoche que había aprobado la primera fase del acuerdo. El plan ha sido concluido esta mañana en Egipto y el alto el fuego se implementará dentro de las 24 horas después de que lo ratifiquemos”, explicó Bedrosian.

Protestas de los familiares de los rehenes israelíes en la Franja de Gaza. Foto: REUTERS

El Gobierno israelí y le grupo islamista Hamás debían firmar en la mañana del jueves el acuerdo alcanzado en la madrugada del jueves en la localidad egipcia de Sharm el Sheij.

La portavoz explicó que para esta tarde hay previstas dos reuniones: una primera del gabinete de seguridad, conformada por ministros claves y altos cargos de defensa; y una segunda posterior del gabinete israelí, que engloba a todos los ministros.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: REUTERS

Está previsto que solo se opongan a este acuerdo, tal y como ocurrió en las dos anteriores treguas, los ministros de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el de Finanzas, Bezalel Smotrich, los dos más radicales del gobierno de coalición.

De hecho, este último ya confirmó su rechazo al acuerdo esta mañana en un mensaje en sus redes sociales y pidió a Netanyahu continuar “eliminando a Hamás”, una vez hayan regresado los rehenes.

Estas dos negativas son insuficientes para impedir que este acuerdo salga adelante.