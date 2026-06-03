Israel desafía el alto el fuego en Líbano y asegura que la ofensiva contra Hezbollah continúa

Presencia del Ejército israelí en la frontera con El Libano. Foto: REUTERS

El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, aseguró este miércoles 3 de junio que las fuerzas israelíes continuarán sus operaciones militares contra Hezbollah en el Líbano y afirmó que, para las tropas desplegadas en el terreno, “no hay alto el fuego”. Las declaraciones fueron realizadas durante una visita oficial a una base de la Armada israelí en la ciudad de Haifa, ubicada en el norte del país.

Según un comunicado difundido por el Ejército israelí, Zamir destacó que las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán actuando contra cualquier amenaza proveniente del territorio libanés. “En el Líbano tomamos la iniciativa, actuamos y atacamos cada amenaza. La Armada israelí es un compañero activo en la operación. No hay alto el fuego para nuestras tropas, estamos trabajando para maximizar la libertad operacional que se nos garantizó”, sostuvo el máximo responsable militar israelí.

Los civiles son los más afectados por los ataques de Israel en el Líbano. Foto: REUTERS

Israel mantiene activas las operaciones en el sur del Líbano

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión regional. Aunque desde el 17 de abril rige formalmente un alto el fuego en territorio libanés, Israel continúa manteniendo tropas en el sur del país y realizando operaciones militares selectivas contra posiciones vinculadas a Hezbollah.

En los últimos meses, el Ejército israelí redujo el número de divisiones desplegadas en el Líbano, pasando de cinco a dos. Sin embargo, los ataques aéreos y las incursiones continúan mientras persisten los enfrentamientos esporádicos con el grupo chií respaldado por Irán.

Por su parte, Hezbollah sigue lanzando proyectiles contra posiciones israelíes y zonas del norte de Israel, aunque la frecuencia de estos ataques disminuyó en los últimos días.

¿Conversaciones de paz en Washington?

Las declaraciones de Zamir coinciden con una nueva ronda de negociaciones que comenzaron esta semana en Washington entre representantes de Israel y el Líbano. El objetivo de las conversaciones es buscar mecanismos para reducir la tensión en la frontera común y consolidar una paz duradera.

Sin embargo, Hezbollah no participa de estas negociaciones, lo que limita las posibilidades de alcanzar un acuerdo integral que incluya a todos los actores involucrados en el conflicto.

Mientras avanzan las conversaciones diplomáticas, Israel mantiene una amplia presencia militar en sectores estratégicos del sur del Líbano y en áreas marítimas cercanas a la frontera.

La Armada israelí y el conflicto con Irán

Durante su visita a Haifa, Zamir también destacó el papel desempeñado por la Armada israelí en las operaciones regionales y aseguró que tuvo una participación “decisiva” en la capacidad militar de Israel para atacar objetivos vinculados a Irán.

El Ejército de Israel se adjudica varios ataques contra Irán. Foto: Reuters.

Además, afirmó que todas las ramas de las Fuerzas Armadas están preparadas para retomar de inmediato operaciones militares contra la República Islámica si las circunstancias lo requieren. “Los hombres y mujeres de la Armada israelí trabajan para reforzar la seguridad del Estado de Israel en todas las arenas de combate, en escenarios marítimos cercanos y lejanos, y en operaciones que aún no pueden ser reveladas al público”, concluyó el jefe militar.

Las declaraciones reflejan que, pese a los esfuerzos diplomáticos en marcha, la situación en Medio Oriente continúa siendo extremadamente volátil y con riesgo permanente de una nueva escalada militar.