Une distancias enormes: la impresionante velocidad que alcanza el nuevo tren de China

La nueva línea de tren de carga de alta velocidad entre Wuhan y Guangzhou conecta dos de los mayores polos industriales de China y promete revolucionar el movimiento de mercancías.

La línea de tren de alta velocidad de Wuhan-Guangzhou. Foto: X/@XHespanol

China volvió a dar un paso significativo en la modernización de su red ferroviaria. El gigante asiático puso en marcha una nueva línea de tren de carga de alta velocidad que conecta la ciudad de Wuhan, capital de la provincia central de Hubei, con Guangzhou, el poderoso centro económico del sur y capital de Guangdong.

De esta manera, quedan unidos a través de este corredor logístico los dos polos industriales más dinámicos que posee el gigante asiático y es una forma de mejorar la circulación de mercancías a una escala nunca antes vista.

La línea de tren de alta velocidad de Wuhan-Guangzhou. Foto: X/@BIZCHINA0412

China: trenes a velocidades inusitadas

Las velocidades a las que operan estos trenes son abismales: alcanzarían los 350 kilómetros por hora, una forma de viajar que permitiría realizar entregas directas en poco tiempo entre las ciudades del centro de China y el núcleo de transporte de la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, una de las zonas económicas más activas del mundo.

Según información de la agencia Xinhua, la infraestructura está diseñada para soportar y responder ante esta demanda de servicios logísticos rápidos y confiables, lo que resulta esencial para cadenas de suministro que resultan cada vez más complejas.

Tal como lo explicó el gerente del departamento de negocios de la estación Hankou de China Railway Express Co., Ltd., Zhang Ting, la línea Wuhan-Guangzhou estará enfocada en el traslado de productos perecederos, entre ellos alimentos frescos, insumos de biomedicina y diversos productos electrónicos.

Nueva línea de tren de alta velocidad en China. Foto: NA.

Por tanto, estos trenes incorporan sistemas avanzados de embalaje, monitoreo de temperatura y control de humedad, lo que garantiza que las cargas arriben en condiciones óptimas pese a que recorran trayectos largos.

La inauguración de esta ruta se suma a otras líneas de carga de alta velocidad abiertas en los últimos años, como los servicios exprés Kunming-Chengdu, Zhengzhou-Chongqing y Nanchang-Shenzhen. Autoridades y operadores esperan que esta nueva conexión impulse el desarrollo coordinado entre la región central de China y los centros tecnológicos y comerciales del sur, fortaleciendo los flujos económicos y consolidando una red ferroviaria que apunta a convertirse en referente global en logística de alta velocidad.