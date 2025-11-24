Donald Trump y Xi Jinping retomaron el diálogo: comercio, Taiwán y Ucrania, los principales temas de conversación

Ambos mandatarios se comunicaron telefónicamente y dialogaron sobre los conflictos de Taiwán y de Ucrania. Recalcaron la importancia de mantener buenos vínculos en medio de la tregua comercial.

Donald Trump y Xi Jinping dialogaron telefónicamente. Foto: REUTERS

En plena tregua comercial entre los gigantes de Estados Unidos y China, sus presidentes Donald Trump y Xi Jinping, mantuvieron un diálogo telefónico acerca de los conflictos latentes en Ucrania y Taiwán que mantienen en vilo ambas regiones.

Esta conversación se dio tras el encuentro que ambos mantuvieron en Corea del Sur de manera presencial hace unas semanas.

En ese sentido, Xi Jinping le manifestó a Trump que ambos países deben “mantener el impulso” de las relaciones actuales que tienen, acrecentado por el encuentro que protagonizaron a finales de octubre.

En el diálogo reciente telefónico, el presidente asiático le manifestó al norteamericano que “el regreso de Taiwán a China es una parte importante del orden internacional de la posguerra”.

Cabe recordar que China reclama a Taiwán como parte de su territorio y hasta amenazó con usar la fuerza para incorporar a la isla autogobernada bajo su control.

Y también afirmó que tanto su país como Estados Unidos deberían “salvaguardar conjuntamente el resultado victorioso de la Segunda Guerra Mundial”.

Los lazos entre China y EE.UU. “han mejorado”

También Xi Jinping destacó que los lazos entre Estados Unidos y China “se han mantenido estables y han continuado mejorando, lo que ha sido ampliamente recibido por ambos países y la comunidad internacional".

Y a partir de allí destacó la “exitosa” reunión que mantuvieron en Corea del Sur a finales de octubre, que según él, ”ayudó a calibrar el curso e inyectar impulso al movimiento constante hacia adelante del barco gigante de las relaciones China-Estados Unidos".

“Esto demuestra una vez más que el principio de que la cooperación beneficia a ambas partes y la confrontación la perjudica es un principio de sentido común, verificado repetidamente en la práctica, y que el logro mutuo y la prosperidad común entre China y Estados Unidos es una realidad tangible”, se puede leer en el comunicado del Ministerio de Exteriores chino que dio a conocer la noticia.

Como era de esperarse, ambos presidentes discutieron acerca del comercio, aunque en la declaración china no hubo ninguna referencia concreta sobre asuntos como la compra de soja estadounidense.

También se abordó el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, en medio de las críticas que recibió el plan de paz presentado por Trump.

En ese sentido, Xi Jinping afirmó que apoya “todos los esfuerzos comprometidos con la paz” en Ucrania.

Y espera que "todas las partes continúen reduciendo sus diferencias y alcancen un acuerdo de paz justo, duradero y vinculante lo antes posible para resolver la crisis desde la raíz".