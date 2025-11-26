El aeropuerto más curioso de Sudamérica: es el más aislado y distante del mundo, ¿dónde queda?

Con una sola pista de 3.438 metros de longitud, permanece abierto desde 1967 y tiene permitido recibir transbordadores espaciales.

El aeropuerto internacional Mataveri. Foto: Wikipedia.

En medio del océano Pacífico, se encuentra un aeropuerto internacional que desafía cualquier límite y se lleva el título al más aislado y distante del mundo. El lugar se encuentra muy lejos de cualquier otra superficie terrestre, precisamente en Rapa Nui, Chile.

Sus instalaciones son pequeñas, dado que cuenta con una única pista de 3.438 metros de longitud, que solo recibe aviones de una aerolínea. Dentro de sus curiosidades, el aeropuerto Mataveri también puede recibir transbordadores espaciales por decisión internacional.

Mataveri, el aeropuerto internacional más aislado y distante del mundo

Mataveri es el aeropuerto más aislado del mundo porque se encuentra en la isla de Pascua, una isla remota en el Pacífico, que está a más de 3.700 km de distancia de Santiago de Chile. Es el único aeropuerto en la isla, y debido a su ubicación geográfica, las conexiones aéreas son limitadas.

Solo hay vuelos regulares desde Santiago, lo que hace que el acceso sea bastante restringido y que el aeropuerto esté aislado en términos de vuelos internacionales, lo que le da ese título. El aislamiento geográfico de la isla contribuye a la exclusividad de su aeropuerto.

Las instalaciones de Mataveri, el aeropuerto más curioso de Sudamérica

Los pasajeros que visitan el aeropuerto internacional más aislado y distante del mundo, pueden apreciar el diseño de su pista y la enorme cantidad de esculturas locales que se instalaron en las inmediaciones.

En su interior, hay un restaurante, una tienda de recuerdos y un espacio para guardar el equipaje. A pesar de su ubicación remota, el Aeropuerto Internacional Mataveri recibe un gran caudal de viajeros, ya que Isla de Pascua es un destino muy popular.

¿El aeropuerto internacional puede recibir transbordadores espaciales?

En 1986, el Aeropuerto Internacional Mataveri acordó con Estados Unidos que su pista de aterrizaje estaría disponible para transbordadores especiales, un momento clave para la historia del lugar.

Debido a su ubicación, el país de América del Norte determinó que era un aeropuerto ideal para hacer estos descensos, en caso de necesitarlo. Luego del acuerdo, se realizó una ampliación de la pista, así como también la instalación de un sistema de electrónica avanzada en la terminal.