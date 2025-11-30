Netanyahu solicitó formalmente el indulto presidencial en medio del juicio por corrupción: qué motivos alegó

El primer ministro israelí solicitó un indulto argumentando que los procesos judiciales por corrupción que enfrenta profundizan las divisiones internas y afectan la capacidad del país para afrontar sus desafíos de seguridad.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: REUTERS.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, volvió a pedir su propio indulto en pos del “interés nacional” para que su país pueda afrontar los “enormes desafíos” que tiene por delante.

Netanyahu afronta tres causas abiertas por corrupción, ante lo cual manifestó: “Mi interés personal ha sido y sigue siendo continuar el proceso hasta el final, hasta el indulto total. Pero la realidad política y de seguridad, y el interés nacional, exigen otra cosa. El Estado de Israel se enfrenta a enormes desafíos”.

Según él mismo, el juicio “está desgarrando desde dentro y avivando las divisiones” de la sociedad israelí, ante lo cual consideró que finalizarlo “contribuirá en gran medida a apaciguar las llamas y promover la gran reconciliación”.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: REUTERS

Asimismo, justifica su petición a raíz de lo que él mismo define como una “imposibilidad” de tener que declarar tres veces por semana debido a su ajustada agenda. “Deliberé concienzudamente sobre este asunto. Pero lo que inclinó la balanza fue que se me exige testificar tres veces por semana. Es una exigencia inalcanzable”, mencionó.

Netanyahu debe comparecer en la corte tres veces por semana en este juicio en el que, desde su inicio en 2024, se ha afanado en aplazar alegando repetidamente que tenía reuniones diplomáticas de alto nivel que atender o cuestiones que solventar relacionadas con la brutal ofensiva de sus tropas en Gaza; lo que desembocó en varias ocasiones en ausencias ante el tribunal.

Las causas judiciales contra Benjamín Netanyahu

El primer ministro tiene tres causas judiciales abiertas: los casos ‘1.000’ y ‘2.000’, por fraude y abuso de confianza, y el ‘4.000’, considerado el más grave y sobre supuestos favores de Netanyahu -cuando era ministro de Comunicación- al empresario Shaul Elovich, quien controlaba la empresa de telecomunicaciones Bezeq y el sitio web Walla News, a cambio de una cobertura mediática favorable.

También es juzgado por haber incurrido supuestamente en un delito de soborno al mismo empresario Shaul Elovich, para granjearse una cobertura mediática favorable.

Incluso, durante todo este tiempo, Netanyahu ha afirmado que los juicios contra él son una “caza de brujas” y una trama del “Estado profundo”. Cabe señalar que es el primer jefe del Gobierno en la historia de Israel en ser procesado mientras ejerce el cargo.

Según Netanyahu, cuenta con apoyo popular

Miles de israelíes se han manifestado repetidamente en los últimos tres años contra Netanyahu -primero con mayor vehemencia en protesta por una reforma judicial que pretende entregarle un control mucho más amplio del poder judicial, y luego por su gestión del regreso de los rehenes israelíes secuestrados por Hamás-, pero el primer ministro asegura que cuenta con un respaldo mayoritario.

“He sido elegido repetidamente en elecciones democráticas y he recibido su confianza para continuar como primer ministro de Israel, ante todo, para alcanzar estos objetivos históricos. Por estas razones, los abogados presentaron hoy una solicitud de indulto al presidente del Estado. Espero que todos aquellos que priorizan los intereses del país apoyen esta medida”, confesó Netanyahu.

Benjamín Netanyahu junto a Donald Trump. Foto: REUTERS

Incluso, en su pedido de indulto, Netanyahu también involucró al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump: “El presidente Trump exigió el fin inmediato del juicio para poder, junto con él, promover un conjunto de intereses vitales compartidos por Israel y Estados Unidos”.

Las próximas elecciones legislativas en Israel, como paso previo a elegir primer ministro, están programadas para el 27 de octubre del año que viene, pero esta fecha podría anticiparse si la Knéset (Parlamento israelí) se disuelve antes o si el Gobierno de coalición que lidera Netanyahu junto a partidos de corte ultra pierde la mayoría.