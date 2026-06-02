Estados Unidos construye el tren bala más veloz en el desierto: cómo es el megaproyecto que promete trasladar pasajeros en apenas 2 horas

El tren bala Brightline West que construirá Estados Unidos para conectar Las Vegas con Los Ángeles. Foto: Brightline

Durante décadas, Estados Unidos observó desde la distancia el desarrollo de los trenes de alta velocidad que transformaron la movilidad en países como China, Japón, Francia o España. Mientras gran parte del mundo avanzaba hacia sistemas ferroviarios rápidos y sostenibles, la potencia norteamericana mantuvo una fuerte dependencia del automóvil y transporte aéreo. Sin embargo, esa realidad podría comenzar a cambiar con uno de los proyectos ferroviarios más ambiciosos de su historia reciente.

Brightline West: cómo será el tren bala que conectará Las Vegas con Los Ángeles

El proyecto que busca revolucionar el transporte en el oeste de Estados Unidos se llama Brightline West. Esta futura línea de alta velocidad conectará Las Vegas (Nevada), con el área metropolitana de Los Ángeles (California), a través de una moderna infraestructura ferroviaria que atravesará el desierto estadounidense.

La obra contempla un recorrido de aproximadamente 350 kilómetros, gran parte de él paralelo a la autopista Interestatal I-15, una de las rutas más transitadas y congestionadas del país. Cada año, millones de personas utilizan este corredor para viajar entre el sur de California y la capital mundial del entretenimiento.

El proyecto que busca revolucionar el transporte en el oeste de Estados Unidos se llama Brightline West. Foto: Brightline

Aunque los trabajos preliminares y las primeras fases de construcción ya comenzaron, el servicio todavía no está operativo. Según las previsiones actuales, la línea entraría en funcionamiento hacia finales de 2029.

Más que una nueva conexión ferroviaria, Brightline West representa un cambio de paradigma para Estados Unidos. Históricamente, el país enfrentó dificultades para desarrollar redes de trenes de alta velocidad debido a los elevados costos, la resistencia política y una cultura de movilidad fuertemente vinculada al automóvil.

Por eso, esta iniciativa es vista como un paso clave dentro de una estrategia más amplia destinada a modernizar la infraestructura de transporte estadounidense y ofrecer alternativas más eficientes para los viajeros.

Funcionará a 320 km/h: en cuántas horas podrá completar el recorrido este nuevo tren bala

Uno de los aspectos más destacados del proyecto será la velocidad de sus trenes. Las formaciones podrán alcanzar hasta 320 kilómetros por hora, equiparándose a algunos de los servicios ferroviarios más avanzados del mundo.

Un trayecto que actualmente puede demandar entre cinco y seis horas en automóvil, puede hacerse en dos horas. Foto: Brightline

Gracias a esta tecnología, un trayecto que actualmente puede demandar entre cinco y seis horas en automóvil, especialmente durante fines de semana o períodos de alta demanda, podrá completarse en apenas dos horas.

Además de reducir significativamente los tiempos de viaje, los trenes serán completamente eléctricos. Esto los convierte en una alternativa más sustentable frente al uso masivo del automóvil o los vuelos de corta distancia, contribuyendo a disminuir tanto las emisiones contaminantes como la congestión vehicular en uno de los corredores más saturados del país.

Megaproyecto millonario: cuánto dinero se invirtió en esta ambiciosa obra de Estados Unidos

La magnitud de Brightline West también se refleja en su presupuesto. El costo estimado de la obra supera los 12.000 millones de dólares, una cifra que da cuenta de la complejidad técnica del proyecto y de la enorme infraestructura necesaria para hacerlo realidad.

La financiación combina aportes públicos y privados, una fórmula que busca garantizar el desarrollo de una iniciativa considerada estratégica para el futuro del transporte estadounidense.

Si las previsiones se cumplen, a finales de esta década los pasajeros podrán atravesar el desierto entre California y Nevada a velocidades de última generación, inaugurando una nueva etapa para el ferrocarril de alta velocidad en Estados Unidos y acercando al país a un modelo de movilidad más eficiente, moderno y sostenible.