Territorios en conflicto: 4 de los 10 países más peligrosos del mundo son de Latinoamérica, según un prestigioso ranking

El índice de conflictos de ACLED ubica a estos cuatro entre los 10 países más peligrosos del mundo este 2025. La violencia de pandillas, el crimen organizado y la inestabilidad política marcan la preocupación en la región.

Integrantes del Comando Vermelho, la banda narco en el centro de la operación más sangrienta en Río de Janeiro.

Hay cuatro de los 10 países más peligrosos del mundo que se encuentran en el continente americano y particularmente pertenecen a Latinoamérica. Así queda planteado en el índice de conflictos publicado por la organización no gubernamental ACLED (Proyecto de Ubicación y Datos de Eventos de Conflictos Armados), que relevó información de todo el 2025.

Este ranking basa su construcción en cuatro indicadores principales: mortalidad, peligro para civiles, difusión geográfica de los conflictos y número de grupos armados.

Los cuatro países más peligrosos del mundo que están en Latinoamérica

Los cuatro países en cuestión que destacan por su peligrosidad en América Latina son México, Ecuador, Brasil y Haití.

De hecho, México se ubica en el cuarto lugar del ranking, solo después de Palestina, Myanmar y Siria, y se mantiene en la misma posición que en 2024.

Operativo policial contra el cártel de Sinaloa. Foto: Archivo Reuters.

Tras México, Ecuador está en el sexto puesto de este ranking, luego de escalar 36 posiciones respecto del 2024, principalmente por el aumento de enfrentamientos entre grupos delictivos locales.

Esa lista es completada por Brasil y Haití, los cuales se ubican en los puestos siete y ocho respectivamente, que se ven afectados por pandillas que buscan controlar territorios. En el caso haitiano, se aprovechan de la inestabilidad política persistente desde el asesinato del presidente Jovenel Moise en 2021.

México, un caso especial de peligro y violencia en Latinoamérica

En lo que respecta a México, ACLED atribuye el incremento de la violencia a la reorganización del Cártel de Sinaloa, tras lo que fue el arresto de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024.

A raíz de este suceso se produjo un aumento del 400% en homicidios en Sinaloa, según reportes de agosto, y también un alza en los ataques contra funcionarios y políticos, con 360 incidentes registrados en el último año.

La violencia está concentrada principalmente en estados como Veracruz y Michoacán, donde los grupos criminales buscan controlar las instituciones locales y diferentes tipos de recursos.

Ecuador, Brasil y Haití no se quedan atrás

En Ecuador, el escenario es similar. Pandillas como Los Lobos y Los Choneros generan enfrentamientos que ya provocaron más de 3.600 muertes en 2025.

Las pandillas en Brasil también buscan controlar el territorio. Y la violencia en el país se hizo latente con el operativo policial que sucedió en Río de Janeiro en octubre de este año contra la organización Comando Vermelho, que dejó más de 130 personas muertas.

Las dificultades que atraviesa Haití. Foto: EFE.

Finalmente, Haití sufre a raíz de la expansión de las pandillas en Puerto Príncipe (su capital) y otras zonas, situación que llevó al Consejo de Seguridad de la ONU a aprobar una fuerza multinacional de más de 5.000 efectivos para combatirlas.

Estos datos reflejan una realidad compleja y preocupante, dado que los gobiernos enfrentan no solo desafíos en cuestiones de seguridad, sino que también dilemas políticos sobre cómo proteger a la población sin llegar a intensificar los conflictos.

El ranking completo de los 10 países más peligrosos del mundo y qué puesto ocupa Argentina

Palestina Myanmar Siria México Nigeria Ecuador Brasil Haití Sudán Pakistán

Por su parte, Argentina se ubica en el puesto 92° del ranking y la ACLED, estando por fuera incluso del top 50.