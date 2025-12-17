Un país de Sudamérica moderniza sus vehículos militares: los blindados que refuerzan su capacidad bélica

Los 20 blindados 4×4 serán transferidos por Estados Unidos mediante el programa EDA y permitirán mejorar la movilidad táctica, la protección del personal y las capacidades del Ejército Paraguayo en operaciones contra el crimen organizado y despliegues en entornos hostiles.

Vehículos blindados 4×4 Oshkosh M-ATV que recibe Paraguay. Foto: Wikipedia.

El Ejército de Paraguay confirmó para el 2027 que recibirá sus primeros vehículos blindados 4×4 Oshkosh M-ATV, transferidos por los Estados Unidos bajo el programa Excess Defense Articles (EDA), como parte de su proceso de modernización más importante en décadas.

Esta incorporación es un salto cualitativo en cuanto a movilidad táctica y protección del personal, lo que consolida la renovación integral de la fuerza terrestre impulsa desde 2024 con el Ministerio de Defensa Nacional como respaldo.

General Manuel Rodríguez, comandante del Ejército, destacó que la llegada de los M-ATV es parte de un plan en dos etapas destinado a modernizar tanto los medios administrativos como los tácticos de la institución.

Ejército de Paraguay. Foto: Facebook.

Y en ese sentido, el Ejército prevé sumar más de 150 vehículos nuevos y reacondicionados, donde se incluyen autobuses, vehículos utilitarios, de carga y blindados, con el fin de mejorar la capacidad de despliegue y garantizar la seguridad de su personal.

Reforzar operaciones contra el crimen organizado

En la actualidad, la fuerza cuenta con blindados EE-9 Cascavel y EE-11 Urutu de origen brasileño, que estuvieron operativos durante décadas en las unidades mecanizadas.

Esta llegada de 20 M-ATV permitirá reforzar operaciones contra el crimen organizado y el traslado de tropas en entornos hostiles.

Su diseño -probado en combate- ofrece alta movilidad en terrenos difíciles y protección frente a minas y emboscadas y también se adapta a las necesidades del Ejército de Paraguay en misiones de seguridad interior.

Los detalles de los blindados Oshkosh M-ATV

En ese sentido, el Oshkosh M-ATV es un vehículo 4×4 de 14 toneladas, con autonomía de 500 kilómetros y capacidad para transportar hasta cinco efectivos completamente equipados.

Vehículos blindados 4×4 Oshkosh M-ATV. Foto: X/@AlfKazan24

Está diseñado para integrar diversos sistemas de armas, desde ametralladoras M240 o lanzagranadas Mk 19, hasta misiles antitanque BGM-71 TOW o MILAN.

Asimismo, su robusta arquitectura, combinada con la suspensión independiente TAK-4, le da gran maniobrabilidad y resistencia, haciéndolo útil tanto para operaciones militares como para apoyo humanitario o control fronterizo.

Paraguay sigue así un camino similar al del Ejército Nacional de Uruguay, que recientemente incorporó 36 M-ATV mediante transferencias estadounidenses.

Esta tendencia refuerza la cooperación en defensa entre Estados Unidos y los países sudamericanos, al tiempo que promueve la interoperabilidad regional con sistemas de última generación.