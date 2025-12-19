Los secretos detrás de la nueva postal navideña de los príncipes William y Kate de Gales: los detalles que la distinguen

Príncipe William, Kate Middleton y sus hijos. Foto: Reuters.

Los príncipes de Gales volvieron a marcar su propio camino a la hora de felicitar la Navidad. Lejos de las postales invernales clásicas y de las imágenes cuidadosamente asociadas a la temporada festiva, el príncipe William y Kate Middleton optaron una vez más por una escena más íntima y familiar.

La imagen difundida muestra a la pareja junto a sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, sentados sobre el césped de Anmer Hall, su residencia en Norfolk. Se trata de un enclave con un fuerte valor emocional para el matrimonio, ya que fue un regalo de la reina Isabel II con motivo de su boda en 2011 y funciona desde entonces como su refugio lejos de las cámaras.

Foto navideña 2025 de los príncipes de Gales. Foto: Instagram / princeandprincessofwales.

La fotografía no solo refuerza el vínculo de los príncipes de Gales con esta propiedad, sino que también establece una continuidad con años anteriores.

En el mismo lugar se realizó la felicitación navideña del año pasado y la sesión de la que surgió el video publicado en septiembre, en el que Kate comunicó públicamente que se encontraba en remisión de su cáncer.

Kate Middleton. Foto: EFE.

Al compartir la postal, los príncipes acompañaron la imagen con un mensaje sencillo: “Deseando a todo el mundo una feliz navidad”. Además, revelaron un dato clave que explica el tono primaveral de la escena: la fotografía fue tomada en abril. El césped cubierto de flores de narciso, claramente visibles al fondo, confirma que la imagen no corresponde a los meses invernales, sino a plena primavera.

En cuanto al estilismo, la familia optó por una estética coordinada y relajada. Todos lucen sweaters en tonos verdes, con la excepción de Kate y el príncipe George, que eligieron prendas en color marrón. La elección, según especialistas en moda, refuerza la sensación de naturalidad y cercanía que caracteriza las últimas apariciones familiares.

Familia real británica. Foto: Instagram / princeandprincessofwales.

El autor de la imagen es Josh Shinner, el fotógrafo encargado de retratar a la realeza en fechas clave desde hace varios años. De la misma sesión fotográfica se extrajeron otras imágenes que fueron utilizadas a lo largo del año, como las publicadas con motivo del séptimo cumpleaños del príncipe Louis y el duodécimo del príncipe George. En el caso de la princesa Charlotte, sin embargo, se optó por una fotografía diferente, tomada por Kate durante una ruta por la montaña, con un estilismo deportivo poco habitual.

Shinner, fotógrafo británico originario de Yorkshire y con base en Londres, colabora con la familia real desde 2023. Su estilo se caracteriza por retratos íntimos y una conexión cercana con sus protagonistas. Esta línea estética contrasta con la sesión navideña de años anteriores, que generó debate al tratarse de un retrato de estudio en blanco y negro, con todos los miembros vestidos de blanco y con jeans, una imagen que algunos consideraron fría y distante.

Foto navideña 2023 de los príncipes de Gales. Foto: Instagram / princeandprincessofwales.

Desde entonces, los príncipes de Gales parecen haber apostado definitivamente por Norfolk como escenario recurrente, reforzando transmitir una imagen que refleje mayor cercanía y un retrato más humano de la futura familia real británica.