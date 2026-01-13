Protestas en Francia contra el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. Foto: EFE

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea dejó grandes movilizaciones y protestas en distintos puntos del Viejo Continente.

En este caso, en Francia, las principales cadenas de supermercados, desde Carrefour a Leclerc, aseguraron que no venderán carnes y aves de corral procedentes de Sudamérica.

“No, no lo haremos. Es un compromiso firme. La semana pasada estuve en la junta directiva de la FCD, que es el sindicato de la gran distribución. Carrefour, Systemu y Leclerc tendrán la misma postura”, anunció el lunes Thierry Cotillard, presidente del grupo “Les mousquetaires”, que incluye a los mercados Intermarché y Netto.

“Esto es muy importante porque, una vez se apruebe el Mercosur, todos tendremos nuestra parte de responsabilidad, especialmente los que compran. Y en lo que respecta a la gran distribución, supone el 40% de los mercados. Puedo asegurarles que podemos tranquilizar a los agricultores en cuanto a que no compraremos estos productos en el extranjero”, agregó.

En la misma tónica, el director general de Carrefour, Alexandre Bompard, estimó que “la adopción del acuerdo con el Mercosur tendrá un impacto bastante limitado”.

“La decisión del grupo Carrefour y sus homólogos es abastecerse casi exclusivamente, o incluso exclusivamente, de productos franceses”, aseguró.

Agregó que “el 100% de las aves de corral son francesas, el 97% de la carne de res es francesa y el 100% de la carne de cerdo es francesa”. Y remarcó: “No habrá cambios”, subrayó.