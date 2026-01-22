Argentina es uno de los países latinoamericanos con Servicio Militar Voluntario. Foto: Ejército Argentino

Mientras Costa Rica prescinde de un ejército formal desde hace más de siete décadas, en otros países de América Latina el servicio militar obligatorio sigue en vigencia. Sin embargo, su implementación es dispar: algunos gobiernos continúan viéndolo como una herramienta clave para fortalecer la disciplina cívica y resguardar la seguridad nacional, mientras que otros atendieron los cuestionamientos sociales y las denuncias por abusos, y optaron por reformarlo o directamente dejarlo de lado.

En algunos países, la normativa mantiene el servicio obligatorio aunque contempla exenciones, mientras que en otros se exige la inscripción formal pero solo una parte de los jóvenes es finalmente convocada. También hay Estados que habilitan opciones de carácter civil o instancias educativas en sustitución del servicio militar. Esta diversidad de esquemas responde a las particularidades sociales, económicas y culturales de cada país.

En este contexto, resulta pertinente analizar qué países de América Latina conservan este esquema, de qué manera lo implementan y qué tipos de excepciones prevén sus marcos legales.

Cuáles son los países de América Latina con servicio militar obligatorio

Las reglas varían considerablemente según el país del que se trate.

Cuba

La isla caribeña posee un servicio militar obligatorio y activo, donde todos los hombres deben cumplir entre uno y tres años de prestación desde los 17 años. Además, el país posee programas pre-militares para adolescentes.

Venezuela

Es obligatorio tanto para hombres como para mujeres entre 18 y 60 años. Además, el Estado puede convocar a la población ante emergencias extremas.

Bolivia

Se exige el servicio militar a los varones a partir de los 19 años. Si bien tiene un año de duración, los conscriptos pueden solicitar una baja anticipada. Por su parte, las mujeres pueden incorporarse de forma voluntaria.

México

El servicio militar es obligatorio para todos los varones al cumplir 18 años. En México, los se registran y participan en el sorteo anual. Aquellos que reciban una “bola negra”, cumplirán su servicio en disponibilidad, es decir, sin asistir a cuarteles. Por su parte, las mujeres pueden participar de forma voluntaria.

Brasil

En el país más extenso de Latinoamérica, todos los varones deben inscribirse al servicio militar cuando cumplen 18 años. De todas maneras, solo una parte accede al sistema, ya que son seleccionados aquellos que cumplan con los requisitos del Ejército. En tanto, el resto recibe una exención oficial.

Colombia

Si bien el servicio militar en Colombia es obligatorio, la ley contempla varias excepciones: se puede evitar por motivos de salud, estudio, situaciones familiares o creencias personales.

Chile

En Chile, el servicio militar es obligatorio, aunque se prioriza a los voluntarios. En tanto, si no se cubren las plazas necesarias, el Estado puede recurrir a un sorteo para completar los cupos. Los seleccionados pueden acceder a alternativas civiles o presentar causas de exención.

Paraguay

El servicio militar es obligatorio para los varones a partir de los 18 años. Los seleccionados pasan un año en unidades militares. Si se elige un servicio social sustitutivo, se extiende a dos años. Las mujeres pueden participar voluntariamente.

Argentina

Recientemente, el Gobierno anunció el Servicio Militar Voluntario, destinado a jóvenes de entre 18 y 28 años. Cabe señalar que ya estaba vigente, pero con otro rango etario.

El servicio militar obligatorio en Argentina fue suspendido en 1994, tras la muerte del conscripto Omar Carrasco. Desde entonces se estableció un sistema voluntario.