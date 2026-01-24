Agentes de ICE en represiones en Minnesota, Estados Unidos. Foto: REUTERS

Sigue la violencia en Estados Unidos. Este sábado, agentes de inmigración asesinaron a otra persona en Minneapolis, estado de Minnesota. La información fue confirmada por la Policía, cuando el antecedente de la muerte de Renée Good sigue vigente.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, confirmó el fallecimiento del hombre en declaraciones que recoge el diario The Minnesota Star Tribune.

El momento del asesinato de un hombre en Estados Unidos

ICE asesinó a otra persona en Minneapolis, Estados Unidos. Video: X.

El suceso se produce algo más de dos semanas después de que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mataran a tiros a Renée Good en su coche en el transcurso de sus redadas contra migrantes, que han sido protestadas masivamente por los habitantes de Minneapolis.

“Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro tiroteo horrible perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Que retiren de Minnesota a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento. ¡Ahora mismo!“, escribió por su parte el gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, en la red X.

Agentes de ICE en represiones en Minnesota, Estados Unidos. Foto: REUTERS

Qué pasó en Minneapolis durante la represión de los agentes del ICE

Un video publicado en Facebook y verificado por medios como la cadena NBC News muestra el suceso. En las imágenes se ve a media docena o más de agentes enmascarados rodeando a un hombre que forcejea con ellos y parece resistirse en el suelo.

En un momento dado uno de los oficiales parece golpearlo con la culata de una pistola justo antes de que otro abra fuego contra el individuo, que ya queda completamente inmóvil en el suelo mientras el personal de inmigración se aparta.

El mismo rotativo cita también a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, que es el que supervisa a las agencias de inmigración, asegurando que la víctima estaba armada.

Agentes de ICE en represiones en Minnesota, Estados Unidos. Foto: REUTERS

La agencia no ha revelado la identidad del hombre ni ha proporcionado detalles sobre los hechos que derivaron en el tiroteo.

Las redadas a gran escala en Minnesota fueron ordenadas por el Gobierno Trump a principios de enero, cuando el documental de un youtuber conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías operadas por miembros de la comunidad somalí, a la que el propio presidente ha descalificado repetidamente.