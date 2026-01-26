Exigen la renuncia de Pedro Sánchez debido a las tragedias en los trenes de España:

La carrera política de Pedro Sánchez pende de un hilo tras los accidentes ferroviarios en España. Foto: REUTERS

En medio de la conmoción que sacude a España por la seguidilla de tragedias en accidentes ferroviarios, el principal apuntado es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien se le atribuyen negligencias en el mantenimiento de los carriles, por lo que la oposición solicitó los contratos de obras en este tramo que “están vinculados con personas involucradas en tramas de corrupción”.

En esa línea, Isabel Díaz Ayuso presidenta de la Comunidad de Madrid, pidió la renuncia de Sánchez y señaló que la situación de la infraestructura ferroviaria española lleva años suscitando alertas y que este deterioro desembocó en una realidad calificada por diversos sectores como catastrófica.

Durante su intervención en un evento de Nueva Economía Fórum, Ayuso exigió la dimisión de Sánchez y del ministro de Transportes, Óscar Puente, atribuyéndoles la responsabilidad principal en el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, donde fallecieron más de 40 personas.

La funcionaria sostuvo que la gestión del Ejecutivo es directamente responsable del siniestro por no haber atendido el progresivo desgaste de la red ferroviaria nacional.

Ayuso criticó además la postura de Puente al frente del Ministerio de Transportes, asegurando que tras la tragedia, dirigió culpas hacia empresas, instituciones y medios de comunicación y mostrando versiones contradictorias sobre los hechos: “Por más ruedas de prensa que dé, si hace esto es evidente que no sirve de mucho”, disparó.

Respecto a la actuación del presidente Pedro Sánchez, Ayuso declaró que su dimisión debería ser la primera en producirse, argumentando que “nuevamente delega en sus escudos su responsabilidad”.

A su vez, añadió que “es él quien ha ido cambiando de responsables, quien puso a un ministro en la cárcel, tiene imputados en Adif, introdujo ilegalmente y con nocturnidad a Delcy” y afirmó: “Es el responsable y por eso no va Huelva”, haciendo referencia al funeral homenaje a las víctimas del siniestro.

Según señaló, el Gobierno central se caracteriza por derivar culpas para eludir consecuencias, situación que -afirmó- quedó patente tras el accidente en Adamuz y en otras crisis recientes.