Accidente en el carnaval de Río de Janeiro, Brasil. Foto: X @JornalOGlobo

Una carroza perdió el control y embistió a tres personas del público durante el carnaval en Río de Janeiro. El hecho ocurrió este domingo en el Sambódromo Marquês de Sapucaí, en el marco de un desfile de la Serie de Oro, una de las competencias más relevantes del calendario oficial, en la que participan destacadas escuelas de samba.

Accidente en el carnaval de Río de Janeiro. Créditos: X @UltimaHoraCR

El incidente se produjo luego de que el vehículo alegórico, perteneciente a la escuela União de Maricá, cruzara la línea de meta. De acuerdo con los primeros reportes, la carroza habría presentado un inconveniente vinculado al límite reglamentario de 55 minutos para completar el recorrido, lo que derivó en que saliera de su eje y golpeara el lateral derecho de la pista, alcanzando a tres personas que se encontraban en las inmediaciones.

El estado de salud de las víctimas del accidente en el carnaval de Río de Janeiro

Según informó el diario local ‘O Globo’, uno de los heridos sufrió lesiones leves, mientras que los otros dos fueron trasladados de urgencia al Hospital Municipal Souza Aguiar.

El secretario municipal de Salud, Daniel Soranz, detalló que uno de los afectados, identificado como Itamar de Oliveira, de 65 años e integrante del equipo de apoyo de la escuela, presentó una fractura expuesta en ambas piernas.

El incidente se produjo después de que el vehículo de la escuela União de Maricá cruzara la línea de meta. Foto: X @ChinaDaily

El funcionario precisó que el hombre ingresó al centro de salud ocho minutos después del accidente, en estado delicado, aunque posteriormente fue estabilizado y derivado a quirófano para la intervención correspondiente.

A través de su cuenta en la red social ‘X’, el alcalde de la ciudad, Eduardo Paes, indicó que la investigación para determinar las responsabilidades quedó a cargo de la Policía Civil.

Uno de los afectados, identificado como Itamar de Oliveira, presentó una fractura expuesta en ambas piernas. Foto: X @ChinaDaily

Por su parte, la escuela de samba emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con el afectado y su familia, y aseguró que la prioridad es su recuperación.

El momento del accidente fue registrado tanto por asistentes como por la transmisión oficial del evento. En las imágenes difundidas se observa al personal de apoyo intentando controlar la carroza inmediatamente después del impacto.