El portaaviones Abraham Lincoln es imponente. Foto: X/@Geopolitik_2030

Un comunicado de la Guardia Revolucionaria Islámica publicado por la agencia oficial Irna señaló este domingo que cuatro misiles balísticos iraníes alcanzaron el portaviones estadounidense Abraham Lincoln.

“Tras las acciones de las Fuerzas Armadas de Irán y el ataque a objetivos de los enemigos, Estados Unidos e Israel, el portaviones militar estadounidense Abraham Lincoln fue alcanzado por cuatro misiles balísticos”, afirma la nota.

El USS Abraham Lincol es un portaviones nuclear de la clase Nimitz que navega acompañado de su grupo de combate, compuesto por tres destructores equipados con misiles para ataque terrestre.

Se trata del segundo buque portaaeronaves desplegado por Estados Unidos en la zona, junto al USS Gerald Ford, el mayor de este tipo en el mundo, que viaja con cuatro destructores.

Los impactos en el buque estadounidense anunciados por la Guardia Revolucionaria Islámica a través de medios iraníes, no fueron confirmados por ninguna otra fuente.

El portaaviones nuclear USS Abraham Lincoln. Foto: Reuters

Por el contrario, el Comando Central de Estados Unidos informó en X de que una corbeta iraní de clase Jamaran fue atacada por fuerzas estadounidenses durante el inicio de la Operación Furia Épica y que el buque se hunde actualmente en el Golfo de Omán.

Los vuelos a Medio Oriente continúan cancelados

Las principales aerolíneas continúan este domingo con la cancelación temporal de sus vuelos a varios países de Medio Oriente debido al cierre del espacio aéreo de Israel, tras el aumento de las tensiones en la región.

Iberia Express y Air Europa, por ejemplo, anunciaron la cancelación e varias de sus rutas hasta los primeros días de marzo y prevén evaluar la operativa a partir de esas fechas.

Por su parte, la compañía francesa Air France prolongó hasta el 3 de marzo inclusive la anulación de sus vuelos con destino o procedentes de las ciudades de Tel Aviv, Beirut, Dubái y Riad.

Las aerolíneas turcas Turkish Airlines y Pegasus cancelaron más de un centenar de vuelos a Catar, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Irán, Irak, el Líbano y Jordania.

Por su parte, Emirates suspendió temporalmente todas las operaciones hacia y desde Dubái hasta este lunes y ofreció distintas opciones para las personas que tengan un vuelo reservado antes o hasta el 5 de marzo.