Espacio aéreo de Irán. Foto: Redes sociales

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, confirmó que Estados Unidos prevé ejercer un “dominio total” sobre el espacio aéreo de Irán en las próximas horas.

Durante una rueda de prensa en Washington, Leavitt destacó que alcanzar la superioridad aérea absoluta es un paso fundamental para que las fuerzas desplegadas puedan ejecutar sus objetivos militares sin las restricciones que imponían hasta ahora las defensas antiaéreas de Teherán.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. Foto: EFE

Respuesta regional y bajas

El anuncio de la Casa Blanca se dio mientras Irán intenta sostener ataques de represalia contra bases estadounidenses y países vecinos.

Según informes recientes, se han registrado impactos en ciudades como Beit Shemesh (Israel) y drones interceptados en países del Golfo.

Ataque de Israel contra Teherán, la capital de Irán. Foto: via REUTERS

Por su parte, fuentes locales en Irán estiman que las bajas civiles y militares en suelo iraní ya superan las mil personas, mientras que el Pentágono ha confirmado la muerte de al menos seis militares estadounidenses en los enfrentamientos hasta la fecha.

Las fuerzas terrestres y navales de Estados Unidos, que incluyen los grupos de ataque de los portaaviones Gerald R. Ford y Abraham Lincoln, permanecen en alerta máxima mientras ajustan sus posiciones para lo que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, calificó como una fase de “dominio absoluto e inteligente”.