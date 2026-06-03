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Caso Agostina Vega: el gobernador de Córdoba habló por primera vez y dijo que se reunió con sus padres para que “se haga Justicia”

Martín Llaryola expresó su dolor por el caso y remarcó que durante su mandato seguirá trabajando para “fortalecer la prevención, la concientización en las escuelas y en la sociedad”.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 09:32
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Caso Agostina Vega
Caso Agostina Vega Foto: CANAL26
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El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, habló por primera vez del caso Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue encontrada muerta en un descampado de la ciudad capital, y expresó que “es imposible encontrar palabras que alcancen para describir el dolor, la bronca y la conmoción que generan hechos de estas características”.

Durante un acto por el Día del Bombero Voluntario, el mandatario tomó la palabra, pidió un minuto de silencio y luego se refirió unos minutos al caso que conmueve, no solo a la provincia, sino a todo el país: “Estamos viviendo momentos muy duros, difíciles y tremendos”.

Agostina Vega. Foto: redes sociales.

De manera pública, destacó que el domingo por la noche se reunió con el papá y los abuelos de la adolescente para “explicarles lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo hasta que se haga justicia. Como padre, antes que como gobernador, decidí hablar primero con la familia”, subrayó.

Este caso, como otros que sucedieron en Córdoba, para Llaryora son un punto de inflexión para “seguir trabajando juntos, fortaleciendo la prevención, concientizando en las escuelas y en toda la sociedad, y garantizando que quienes cometan estos delitos reciban todo el peso de la ley”.

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Lo que nos distingue a los cordobeses es la defensa de las instituciones. Desde el primer momento pusimos a disposición todos los recursos necesarios y vamos a seguir haciéndolo hasta que se esclarezca completamente este femicidio”, afirmó.

Claudio Barrelier, el acusado por el asesinato de la adolescente Agostina Vega. Foto: NA/redes

El papá de Agostina Vega reveló que la investigación comenzó por un tal ‘Franco’ y no por Barrelier

Durante una conferencia de prensa realizada junto a su equipo de abogados, encabezado por Fernanda Alaniz, el papá de la menor, Gabriel Vega, afirmó que continuará buscando justicia hasta que todos los responsables sean detenidos. Además, señaló que hay otras personas bajo investigación, aunque evitó brindar detalles para no afectar el desarrollo de la causa.

“Acá hay más gente implicada”, expresó el padre de la víctima, quien también reveló que llegó a mantener conversaciones con Barrelier durante la búsqueda de su hija, antes de que los restos de la adolescente fueran hallados en un descampado de la zona de Ampliación Ferreyra, en Córdoba.

Gabriel Vega, padre de Agostina Vega. Foto: redes sociales.

Por otro lado, Vega apuntó además contra una mujer cercana al acusado, quien habría facilitado el vehículo utilizado para trasladar el cuerpo. En ese sentido, remarcó que Barrelier “mintió” y que otras personas también habrían colaborado en el encubrimiento del hecho.

Al recordar a Agostina, la describió como una adolescente alegre y confiada, y manifestó su deseo de que el caso sirva para generar conciencia sobre la situación de vulnerabilidad que atraviesan muchos jóvenes.

Agostina VegaFemicidiosCórdoba
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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