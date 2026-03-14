Donald Trump y Xi Jinping. Foto: REUTERS

Donald Trump aseguró que “muchos países” enviarán “buques de guerra” al estrecho de Ormuz para mantenerlo “abierto y seguro” tras el anuncio de Mojatba Jameneí de que el estratégico paso permanecería cerrado.

“Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros que se ven afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza para una nación totalmente descabezada”, escribió el republicano en su red social Truth Social.

Mensaje de Trump para potencias mundiales sobre el estrecho de Ormuz. Foto: Truth Social

El mandatario presumió que se ha “destruido el 100% de la capacidad militar de Irán”, pero advirtió de la necesidad de ayuda internacional ya que aseguró que a Irán “le resulta fácil enviar uno o dos drones, lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance en algún punto de este estrecho, por muy derrotados que estén”.

“Mientras tanto, Estados Unidos bombardeará sin cesar la costa y hundirá continuamente barcos iraníes. De una forma u otra, pronto lograremos que el estrecho de Ormuz esté ABIERTO, SEGURO y LIBRE”, concluyó en la red social que se ha convertido en una especie de diario de la guerra a través del que cuenta los movimientos militares estadounidenses.

El estrecho de Ormuz señalado en el mapa. Foto: Google maps.

La tensión se encuentra al máximo en el paso estratégico de Ormuz, por el que cada día pasa en torno al 20% del petróleo mundial.

En este contexto, el republicano afirmó que, “si es necesario”, la Marina de Estados Unidos comenzará a escoltar petroleros por el estrecho de Ormuz lo antes posible y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha mencionado la posibilidad de crear una “coalición internacional” para escoltar barcos.