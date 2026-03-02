Estados Unidos usó bombarderos B-1 contra Irán. Foto: Wikimedia Commons

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que su Fuerza Aérea utilizó aviones bombarderos pesados B-1 en los ataques lanzados contra objetivos en Irán, para “degradar sus capacidades de misiles balísticos”.

“Anoche, bombarderos B-1 de Estados Unidos atacaron en profundidad dentro de Irán para degradar las capacidades de misiles balísticos iraníes”, señaló el CENTCOM en un comunicado oficial.

Estados Unidos usó bombarderos B-1 contra Irán. Video: CENTCOM

El uso de los aviones Rockwell B-1 Lancer marca una escalada significativa en la operación militar estadounidense, ya que estas aeronaves estratégicas de largo alcance están diseñadas para penetrar defensas aéreas y ejecutar bombardeos de alta precisión contra objetivos estratégicos.

Además, el despliegue de estos bombarderos refuerza la dimensión internacional del conflicto y subraya el nivel de coordinación entre Washington y sus aliados en la ofensiva contra Irán.

Cómo son los bombarderos B-1B Lancer de Estados Unidos

Con una capacidad de carga de más de 34.000 kilos de armamento, misiles de crucero o incluso bombas guiadas de precisión, los bombarderos B-1 Lancer tienen la capacidad de transportar una mayor cantidad de artefactos que cualquier otro avión estadounidense.

Aviones bombarderos B-1B Lancer de Estados Unidos. Foto: U.S. Air Force/Wikimedia Commons

Según Boeing, este tipo de aeronave es un bombardero convencional supersónico multimisión de largo alcance. En tanto, sirve a la Fuerza Aérea estadounidense desde 1985 y tiene previsto persistir al menos hasta el año 2040.

Los Rockwell B-1 Lancer poseen más de 44 metros de longitud y 10,5 metros de altura, mientras que pesan cerca de 86 toneladas.

Sus cuatro motores turbofan general electric con postcombustión les permite emprender un vuelo de hasta 900 millas por hora (1448 km/h).

Estados Unidos usó bombarderos B-1 contra Irán. Foto: Captura

Cabe señalar que estas aeronaves fueron diseñadas en su origen para capacidades nucleares. Posteriormente, asumieron un rol de combate convencional, en misiones de ataque que implicaron el lanzamiento de munición.

Así fue el “Rugido del León”, la operación militar de Israel y EEUU contra Irán

El primer ministro de israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que la operación militar junto a EEUU contra Irán se llamó “Rugido del León”.

En un videocomunicado difundido por su oficina, el mandatario señaló: “Los llamo, ciudadanos de Israel, a escuchar las instrucciones del Comando del Frente Interno. En los próximos días, en la operación ‘el Rugido del León’, requeriremos que tengan resistencia y fortaleza”.

Operación El Rugido del León de Israel sobre Irán. Video: EFE.

También la Policía israelí emitió un comunicado en referencia a la operación, asegurando que sus agentes están preparados para “todos los escenarios” y desplegados a lo largo del país.

“Llamamos al público a permanecer atento y siga estrictamente las instrucciones. No se acerquen a lugares de impacto de misiles o áreas de destrucción”, continúa.