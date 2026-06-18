Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Irán amenaza con romper el acuerdo con Estados Unidos si Israel no se retira del sur del Líbano

Teherán advirtió que el memorando de entendimiento alcanzado con Washington quedará sin efecto si Israel mantiene tropas en territorio libanés.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Irán sigue sosteniendo sus límites y pone condicionamientos en la guerra.
Irán sigue sosteniendo sus límites y pone condicionamientos en la guerra. Foto: Unsplash.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La tensión en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo este jueves luego de que Irán advirtiera que el reciente memorando de entendimiento que firmará con Estados Unidos podría quedar sin efecto si Israel mantiene su presencia militar en el sur del Líbano. La declaración fue realizada por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en una entrevista concedida al diario libanés Al Akhbar.

Según explicó el funcionario, el acuerdo suscripto digitalmente por el presidente estadounidense Donald Trump y su par iraní Masud Pezeshkian contempla compromisos vinculados con la soberanía y la integridad territorial del Líbano. Desde la perspectiva de Teherán, esos puntos implican no solo el fin de los enfrentamientos armados, sino también la retirada total de las tropas israelíes de cualquier territorio libanés ocupado.

“Mientras la ocupación continúe, se puede decir que la guerra sigue en curso y no ha terminado en esencia”, sostuvo Bagaei. Además, remarcó que durante las negociaciones Irán insistió en que el cierre del conflicto debía producirse “en todos los frentes y por completo”.

Irán condiciona el futuro del acuerdo

El portavoz iraní fue consultado sobre la posibilidad de que Israel conserve una presencia militar en una eventual “zona de seguridad” dentro del territorio libanés una vez implementado el memorando. Su respuesta fue categórica: “En este caso, el memorando de entendimiento se consideraría nulo”, afirmó Bagaei, quien dejó en claro que Teherán considera incompatible cualquier permanencia militar israelí con los términos pactados.

Contenido Recomendado

EEUU e Irán revelaron los detalles del acuerdo de paz:reapertura de Ormuz, fin de hostilidades y negociación nuclear

EEUU e Irán revelaron los detalles del acuerdo de paz: reapertura de Ormuz, fin de hostilidades y negociación nuclear

Nuevos bombardeos de Israel en el Líbano ponen en peligro la firma del entendimiento del próximo viernes entre Irán y EEUU

Nuevos bombardeos de Israel en el Líbano ponen en peligro la firma del entendimiento del próximo viernes entre Irán y EEUU

Asimismo, indicó que la segunda etapa de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, orientadas a alcanzar un acuerdo definitivo y más amplio, dependerá del cumplimiento estricto de los compromisos asumidos en esta primera fase. En el caso específico del Líbano, señaló que ello requiere un cese total de las hostilidades y el final de toda ocupación.

La contracara de la guerra: Israel confirma que seguirá en territorio libanés

Las declaraciones iraníes llegaron pocas horas después de que el Ejército de Israel anunciara que mantendrá su despliegue militar en el sur del Líbano. Un oficial de las Fuerzas de Defensa israelíes aseguró que las tropas continuarán operando en la zona actualmente ocupada, pese a la entrada en vigor del memorando.

El mismo vocero señaló que Israel también actuará contra cualquier amenaza que identifique más allá de ese perímetro y recordó que siguen desarrollándose negociaciones directas entre Israel y el Líbano para definir futuras medidas de seguridad.

Además, el Ejército israelí difundió un mapa en el que delimitó el área bajo su control en el sur libanés. La zona marcada se extiende a lo largo de la frontera y supera incluso el río Litani, referencia geográfica clave durante las operaciones militares recientes.

Persisten los ataques en el Líbano. Foto: REUTERS

La controversia se profundizó luego de que la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) denunciara una nueva acción militar israelí apenas horas después de la entrada en vigor del acuerdo.

Según la agencia estatal libanesa, un ataque contra un vehículo en el sur del país provocó la muerte de una persona. Las autoridades locales consideran que el episodio constituye una vulneración directa de los compromisos asumidos en el memorando, mientras crecen las dudas sobre la viabilidad del entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán y su capacidad para estabilizar la región.

Medio OrienteEstados UnidosIránIsraelEl Líbano
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. “Si arde Ucrania, va a arder Moscú”:la dura advertencia de Zelenski en plena escalada de la guerra con Rusia

    “Si arde Ucrania, va a arder Moscú”: la dura advertencia de Zelenski en plena escalada de la guerra con Rusia

  2. Polémico video:el instructor detenido por la muerte de la joven que fue lanzada al vacío en Brasil realizaba saltos bungee con niños

    Polémico video: el instructor detenido por la muerte de la joven que fue lanzada al vacío en Brasil realizaba saltos bungee con niños

  3. Video impactante:una joven de 21 años murió tras ser lanzada sin la soga de seguridad en un salto de bungee jumping

    Video impactante: una joven de 21 años murió tras ser lanzada sin la soga de seguridad en un salto de bungee jumping

  4. Unirá Argentina y Chile:el megaproyecto bioceánico de 9.600 millones de dólares que busca cruzar la Cordillera en tren

    Unirá Argentina y Chile: el megaproyecto bioceánico de 9.600 millones de dólares que busca cruzar la Cordillera en tren

  5. “Vi que respiraba”:una enfermera aseguró que la joven que cayó al vacío tras un salto bungee en Brasil aún tenía pulso

    “Vi que respiraba”: una enfermera aseguró que la joven que cayó al vacío tras un salto bungee en Brasil aún tenía pulso
Lo último
También podría interesarte
Economía

Por qué Argentina podría subir su estatus financiero con un potencial incremento de inversiones:la revisión que aguarda el gobierno de Milei

Por qué Argentina podría subir su estatus financiero con un potencial incremento de inversiones: la revisión que aguarda el gobierno de Milei

Victoria Villarruel viajará a Rosario para el acto del Día de la Bandera pese a no haber sido invitada por el Gobierno

El Gobierno aprobó un nuevo anticipo financiero para tres provincias para “atender compromisos urgentes”

Nueva ley de regularización de armas en Argentina:cómo funciona el régimen que permite registrar armamento no declarado

Economía

Por qué Argentina podría subir su estatus financiero con un potencial incremento de inversiones:la revisión que aguarda el gobierno de Milei

Por qué Argentina podría subir su estatus financiero con un potencial incremento de inversiones: la revisión que aguarda el gobierno de Milei

AUH de ANSES:cuánto se cobra con el aumento de julio 2026 y cómo presentar la Libreta para acceder al 100% del beneficio

Comprar en el Mercado Central:cuánto le sale a una familia de cuatro personas llenar el changuito en junio 2026

El Gobierno aprobó un nuevo anticipo financiero para tres provincias para “atender compromisos urgentes”

Internacionales

Irán amenaza con romper el acuerdo con Estados Unidos si Israel no se retira del sur del Líbano

Irán amenaza con romper el acuerdo con Estados Unidos si Israel no se retira del sur del Líbano

Perú confirmó la visita del papa León XIV:cuáles son las posibilidades de que llegue a la Argentina

El temible submarino nuclear de EE.UU. que hundió a una fragata iraní y reaparece en el RIMPAC 2026

“Si arde Ucrania, va a arder Moscú”:la dura advertencia de Zelenski en plena escalada de la guerra con Rusia