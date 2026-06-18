Irán amenaza con romper el acuerdo con Estados Unidos si Israel no se retira del sur del Líbano

Irán sigue sosteniendo sus límites y pone condicionamientos en la guerra. Foto: Unsplash.

La tensión en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo este jueves luego de que Irán advirtiera que el reciente memorando de entendimiento que firmará con Estados Unidos podría quedar sin efecto si Israel mantiene su presencia militar en el sur del Líbano. La declaración fue realizada por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en una entrevista concedida al diario libanés Al Akhbar.

Según explicó el funcionario, el acuerdo suscripto digitalmente por el presidente estadounidense Donald Trump y su par iraní Masud Pezeshkian contempla compromisos vinculados con la soberanía y la integridad territorial del Líbano. Desde la perspectiva de Teherán, esos puntos implican no solo el fin de los enfrentamientos armados, sino también la retirada total de las tropas israelíes de cualquier territorio libanés ocupado.

“Mientras la ocupación continúe, se puede decir que la guerra sigue en curso y no ha terminado en esencia”, sostuvo Bagaei. Además, remarcó que durante las negociaciones Irán insistió en que el cierre del conflicto debía producirse “en todos los frentes y por completo”.

Irán condiciona el futuro del acuerdo

El portavoz iraní fue consultado sobre la posibilidad de que Israel conserve una presencia militar en una eventual “zona de seguridad” dentro del territorio libanés una vez implementado el memorando. Su respuesta fue categórica: “En este caso, el memorando de entendimiento se consideraría nulo”, afirmó Bagaei, quien dejó en claro que Teherán considera incompatible cualquier permanencia militar israelí con los términos pactados.

Asimismo, indicó que la segunda etapa de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, orientadas a alcanzar un acuerdo definitivo y más amplio, dependerá del cumplimiento estricto de los compromisos asumidos en esta primera fase. En el caso específico del Líbano, señaló que ello requiere un cese total de las hostilidades y el final de toda ocupación.

La contracara de la guerra: Israel confirma que seguirá en territorio libanés

Las declaraciones iraníes llegaron pocas horas después de que el Ejército de Israel anunciara que mantendrá su despliegue militar en el sur del Líbano. Un oficial de las Fuerzas de Defensa israelíes aseguró que las tropas continuarán operando en la zona actualmente ocupada, pese a la entrada en vigor del memorando.

El mismo vocero señaló que Israel también actuará contra cualquier amenaza que identifique más allá de ese perímetro y recordó que siguen desarrollándose negociaciones directas entre Israel y el Líbano para definir futuras medidas de seguridad.

Además, el Ejército israelí difundió un mapa en el que delimitó el área bajo su control en el sur libanés. La zona marcada se extiende a lo largo de la frontera y supera incluso el río Litani, referencia geográfica clave durante las operaciones militares recientes.

Persisten los ataques en el Líbano. Foto: REUTERS

La controversia se profundizó luego de que la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) denunciara una nueva acción militar israelí apenas horas después de la entrada en vigor del acuerdo.

Según la agencia estatal libanesa, un ataque contra un vehículo en el sur del país provocó la muerte de una persona. Las autoridades locales consideran que el episodio constituye una vulneración directa de los compromisos asumidos en el memorando, mientras crecen las dudas sobre la viabilidad del entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán y su capacidad para estabilizar la región.