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Donald Trump amenazó con atacar a Irán si el régimen no detiene las hostilidades provocadas en Líbano

“Si no lo hacen (impedir que sus agentes causen problemas en Líbano), volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, igual que la semana pasada, ¡pero aún más!”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

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Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este domingo a Irán que impida “de inmediato que sus agentes a sueldo en Líbano causen problemas” o las fuerzas estadounidenses reanudarán los ataques.

“Si no lo hacen (impedir que sus agentes causen problemas en Líbano), volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, igual que la semana pasada, ¡pero aún más!”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

JD Vance dijo que hubo “grandes avances” tras las primeras horas de negociaciones

El mensaje de Trump se produce mientras se llevan a cabo negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Bürgenstock (Suiza) para poner fin a la guerra en Oriente Medio y en las que, según el vicepresidente estadounidense, JD Vance, se han registrado “grandes avances”.

Estados Unidos e Irán.
Estados Unidos e Irán. Foto: REUTERS

Vance, que encabeza la delegación estadounidense, afirmó que además de haber logrado grandes avances en las últimas horas, esperaba conseguir “progresos adicionales en el tiempo previsto para las conversaciones”.

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El vicepresidente hizo estas declaraciones en una comparecencia ante la prensa junto al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y su homólogo de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán, que actúan como mediadores.

Trump además, en declaraciones a un periodista de Fox, afirmó este domingo que “Estados Unidos podría tomar el control del estrecho en el futuro, si fuera necesario” y que eso implicaría que “Estados Unidos se quedara con el 20% del petróleo que transita por dicho estrecho”.

Según esta conversación, el presidente de Estados Unidos asegura mantener diversas opciones abiertas para el caso de que las negociaciones de paz no fructifiquen.

Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento que desde el pasado jueves abre un periodo de 60 días de tregua para alcanzar un acuerdo final que acabe con la guerra iniciada por Israel y EE.UU. el pasado 28 de febrero.

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