Nuevos bombardeos de Israel en el Líbano ponen en peligro la firma del entendimiento del próximo viernes entre Irán y EEUU

Continúan los ataques israelíes en el Líbano. Foto: REUTERS

Las tensiones en Medio Oriente volvieron a escalar este miércoles luego de que Israel lanzara una serie de bombardeos sobre distintas zonas del sur del Líbano, pese a los esfuerzos diplomáticos impulsados por Estados Unidos para consolidar un acuerdo de paz regional que incluya a Teherán y Beirut.

Según informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, aviones israelíes atacaron áreas cercanas a la ciudad de Nabatiyeh y los alrededores orientales de la localidad de Kfar Tebnit. Además, un ataque con drones alcanzó la localidad de Ansariyeh, en la región de Zahrani, generando nuevas preocupaciones sobre la estabilidad de la frontera entre ambos países.

Los bombardeos se produjeron en un contexto particularmente sensible, ya que Washington anunció durante el fin de semana avances en las negociaciones para reducir las tensiones en la región. El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que se había alcanzado un entendimiento con Irán para avanzar hacia una desescalada de los conflictos abiertos en Medio Oriente.

El Líbano sigue siendo atacado por Israel. Foto: REUTERS

Se pone en peligro la firma del entendimiento de este viernes

Sin embargo, las operaciones militares israelíes provocaron una rápida reacción de Teherán. Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron que una eventual continuidad de los ataques podría derivar en una “respuesta militar contundente”, aumentando el riesgo de una nueva escalada regional.

En un comunicado difundido por la agencia iraní ISNA, el Cuartel General Central Khatam al Anbiya, principal órgano de coordinación operativa de las Fuerzas Armadas de Irán, denunció que Israel habría cometido al menos 84 violaciones del alto el fuego durante las últimas 48 horas. Según el texto, estas acciones militares provocaron nuevas víctimas en territorio libanés y contradicen los compromisos de desescalada promovidos por Washington y Teherán.

Las autoridades iraníes insistieron en que el cese de las operaciones israelíes en distintos frentes de conflicto, especialmente en el sur del Líbano, constituye uno de los puntos centrales del memorando de entendimiento que ambas partes planean firmar este viernes en Suiza.

El impacto de las tensiones en los mercados

La creciente tensión militar también impacta sobre los mercados energéticos internacionales. Este mismo miércoles, la Agencia Internacional de Energía (AIE) alertó que las reservas de petróleo de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alcanzaron su nivel más bajo desde 1990.

El organismo explicó que las existencias petroleras se redujeron en 163 millones de barriles desde el inicio de la guerra en Medio Oriente. La situación se agravó por las dificultades en el abastecimiento derivadas del bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de crudo.

Bloqueo en el estrecho de Ormuz. Foto: EFE

La combinación entre los enfrentamientos militares, la incertidumbre diplomática y la presión sobre los mercados energéticos mantiene en alerta a la comunidad internacional, que observa con preocupación la evolución de uno de los focos de conflicto más sensibles del planeta.