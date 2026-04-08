Turquía lanza una ofensiva fiscal para atraer multinacionales en medio de la tensión en Medio Oriente.

El gobierno de Turquía prepara una ampliación de incentivos fiscales destinados a atraer empresas extranjeras que estén reconsiderando la ubicación de sus operaciones en un contexto marcado por la inestabilidad en Medio Oriente. La iniciativa apunta a extender beneficios tributarios más allá del Centro Financiero de Estambul (IFC), actualmente el principal polo financiero del país.

El Centro Financiero de Estambul (IFC), actualmente es el principal polo financiero del país. Foto: Türkiye Wealth Fund

Según informaron fuentes oficiales a Bloomberg, el Ministerio de Hacienda y Finanzas de Turquía trabaja en un proyecto legislativo que ampliaría a todo el territorio nacional ciertas ventajas fiscales que hoy solo aplican dentro del complejo financiero inaugurado en la capital económica del país.

El borrador de la propuesta podría llegar al Parlamento en las próximas semanas. Por el momento, funcionarios confirmaron que se están realizando los preparativos, aunque evitaron brindar detalles sobre el contenido final de la iniciativa.

Turquía planea extender incentivos fiscales para atraer empresas extranjeras en medio de la crisis regional

En el centro del plan se encuentra una exención tributaria de la que ya se benefician las empresas instaladas en el IFC. De acuerdo con el informe, las compañías podrían deducir hasta el 50% de los ingresos obtenidos por la venta o intermediación de bienes provenientes del extranjero, siempre que estos no ingresen físicamente al territorio turco.

La medida busca posicionar al país como un punto estratégico para el comercio y la gestión regional de multinacionales, en momentos en que el conflicto con Irán genera incertidumbre en varios mercados de Medio Oriente.

Desde Ankara consideran que el actual escenario geopolítico abre una oportunidad para reforzar el atractivo de Turquía como hub empresarial. Mientras que algunos países del Golfo enfrentan el riesgo de posibles represalias militares, la ciudad de Estambul se mantuvo hasta ahora al margen del impacto directo del conflicto.

Ese contraste estaría generando un renovado interés entre empresas que históricamente eligieron centros financieros como Dubái para establecer sus sedes regionales. Según funcionarios turcos, el cambio en la percepción del riesgo podría redirigir parte de los flujos de inversión hacia el país.

El Centro Financiero de Estambul impulsa la estrategia de Ankara para captar inversiones globales

Inaugurado en 2023, el Centro Financiero de Estambul fue diseñado para posicionar a la ciudad como un centro financiero global. El complejo alberga instituciones clave como el Banco Central de la República de Turquía (CBRT) y varios de los principales bancos estatales del país.

Las empresas instaladas allí cuentan con un amplio paquete de incentivos. Entre ellos, una deducción del 75% del impuesto de sociedades sobre los ingresos generados por exportaciones de servicios financieros, exenciones de impuestos sobre transacciones bancarias y de seguros, y reducciones de hasta el 80% en el impuesto a las ganancias para determinados empleados. Además, los contratos de arrendamiento dentro del complejo están exentos de impuestos.

El Centro Financiero de Estambul alberga al Banco Central de la República de Turquía. Foto: Reuters

Las autoridades aseguran que el interés empresarial ya comenzó a crecer. El director ejecutivo del centro, Ahmet Ihsan Erdem, señaló en declaraciones a ‘Reuters’ que más de 40 empresas se reunieron con representantes del IFC durante el último mes para explorar posibles relocalizaciones o ampliaciones de operaciones en Turquía.

Las conversaciones involucran compañías de países como: Corea del Sur, Hong Kong, Japón, Malasia y Singapur interesadas en sectores como tecnología financiera, finanzas tradicionales, finanzas islámicas y seguros.

La apuesta de Recep Tayyip Erdogan

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó esta semana que el gobierno está intensificando sus esfuerzos para reposicionar a Turquía como un centro regional para los negocios globales.

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía. Foto: Reuters

“Nuestro equipo económico está realizando un esfuerzo intensivo para posicionar a Turquía como un sólido centro de gestión regional para empresas multinacionales, transformarla en un centro global para el comercio de tránsito y convertir el Centro Financiero de Estambul en uno de los principales centros financieros del mundo”, expresó Erdogan.

El mandatario también señaló que las tensiones derivadas de la guerra podrían abrir oportunidades para el país: “Creemos sinceramente que esta crisis global abrirá nuevas puertas para nuestro país”.