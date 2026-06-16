Bakú-Tiflis-Kars: cómo funciona el tren que une China con Europa sin pasar por el Canal de Suez

Bakú-Tiflis-Kars, el tren que une China con Europa sin pasar por el Canal de Suez. Foto: Rail Market

Hay infraestructuras que no aparecen en los titulares, pero que reorganizan silenciosamente el comercio mundial. El ferrocarril Bakú-Tiflis-Kars (BTK), la línea que conecta Azerbaiyán, Georgia y Turquía, acaba de alcanzar su plena operatividad y promete transformar la logística entre Asia y Europa.

La ceremonia oficial se celebró el pasado 2 de junio de 2026 en el complejo logístico ferroviario de Akhalkalaki, en Georgia, con la presencia de ministros de Transporte de los tres países y representantes de Kazajistán, Uzbekistán y otras naciones de Asia Central.

Aunque suele permanecer fuera del radar mediático, esta infraestructura es una pieza central del denominado Corredor Medio, una ruta estratégica que busca reducir la dependencia del Canal de Suez y ofrecer una alternativa más eficiente para el comercio euroasiático.

Inaugurada originalmente en 2017, la línea funcionaba por debajo de su potencial. El proyecto de ampliación incluyó la modernización de 153 kilómetros de infraestructura ferroviaria existente y la construcción de otros 27 kilómetros de nuevas vías bajo estándares europeos.

Cómo funciona el ferrocarril Bakú-Tiflis-Kars que conecta Asia y Europa

La ruta combina transporte marítimo y ferroviario para unir China y Asia Central con Europa. Las mercancías parten desde distintos puntos de China o de países centroasiáticos, cruzan el Mar Caspio en ferry hasta Bakú, capital de Azerbaiyán, y continúan por tren a través de Georgia hasta la ciudad turca de Kars.

El proyecto de ampliación incluyó la modernización de 153 kilómetros de infraestructura ferroviaria. Foto: Wikipedia

Desde allí, la carga se incorpora a la red ferroviaria europea, permitiendo llegar a distintos destinos del continente sin necesidad de atravesar el Canal de Suez ni zonas afectadas por conflictos geopolíticos. Además, la homologación de las vías según estándares técnicos europeos facilita la integración con los sistemas ferroviarios occidentales y reduce los tiempos operativos.

Corredor Medio: la ruta que busca reemplazar al Canal de Suez

El crecimiento del Corredor Medio refleja cambios profundos en la geoeconomía global y en las cadenas de suministro internacionales. La importancia estratégica de esta vía aumentó en los últimos años debido al incremento del comercio entre China y Europa y a la necesidad de diversificar las rutas logísticas.

El crecimiento del Corredor Medio refleja cambios profundos en la geoeconomía global y en las cadenas de suministro. Foto: Wikipedia

A diferencia de otros corredores tradicionales, la Ruta Internacional de Transporte Transcaspiana ofrece una alternativa multimodal que combina transporte ferroviario y marítimo interior, conectando el Mar Caspio, el Mar Negro y el Mediterráneo. En este contexto, Georgia busca consolidarse como un hub regional de tránsito, aprovechando su ubicación estratégica entre Europa y Asia.

Cuál es la nueva capacidad del ferrocarril Bakú-Tiflis-Kars tras su modernización

La modernización del BTK elevó su capacidad anual de transporte de un millón a cinco millones de toneladas de carga. Este incremento multiplica por cinco el potencial operativo de una infraestructura clave para el comercio euroasiático.

El Bakú-Tiflis-Kars elevó su capacidad anual de transporte de un millón a cinco millones de toneladas de carga. Foto: Rail Market

Solo durante 2025, Azerbaiyán movilizó 14,3 millones de toneladas de carga en tránsito, de las cuales aproximadamente 4,7 millones circularon a través del Corredor Medio. Con la nueva capacidad instalada, las autoridades regionales esperan un crecimiento sostenido del volumen transportado en los próximos años.

En un escenario global marcado por la búsqueda de corredores más seguros, rápidos y diversificados, el ferrocarril Bakú-Tiflis-Kars emerge como una infraestructura silenciosa, pero decisiva, para la nueva geografía económica de Eurasia.

Porque, en un mundo donde millones de toneladas de mercancías se desplazan a diario, las grandes transformaciones no siempre ocurren en el mar o en el aire: muchas veces avanzan sobre rieles.