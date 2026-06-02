“Son noticias falsas”: Donald Trump negó la ruptura de las negociaciones con Irán para frenar la guerra en Medio Oriente

Donald Trump negó que se hayan interrumpido las negociaciones con Irán. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este martes las versiones que indican una interrupción de las negociaciones entre Washington y Teherán a raíz de la reciente escalada militar en Líbano. A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario aseguró que el diálogo entre ambas partes continúa de manera permanente y que los contactos nunca fueron suspendidos.

“Las noticias falsas que afirman que la República Islámica de Irán y Estados Unidos dejaron de hablar hace unos días son falsas y erróneas. Las conversaciones entre nosotros han sido continuas”, escribió Trump, quien además precisó que hubo intercambios entre representantes de ambos países en los últimos días, incluido este martes.

Irán había informado el fin de las negociaciones con EEUU

Las declaraciones del presidente estadounidense surgieron después de que la agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informara que Irán había decidido paralizar las negociaciones de paz en respuesta a los ataques israelíes contra posiciones en territorio libanés. Según esa versión, la ofensiva militar habría generado un fuerte malestar en Teherán y puesto en duda la continuidad de las conversaciones diplomáticas.

Sin embargo, Trump negó haber recibido alguna notificación oficial sobre una supuesta suspensión de los contactos. Incluso, el lunes había restado importancia a esa posibilidad al afirmar que no le preocupaba si Irán decidía interrumpir temporalmente las negociaciones.

La tensión regional aumentó en las últimas horas debido a los enfrentamientos entre Israel y el grupo chií Hezbollah en el sur de Líbano, una situación que amenaza con complicar los esfuerzos diplomáticos impulsados por Estados Unidos para alcanzar un entendimiento con Irán y preservar la estabilidad en Medio Oriente.

En ese contexto, Trump mantuvo conversaciones telefónicas con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y realizó gestiones directas con representantes de Hezbollah para evitar una escalada mayor del conflicto. Según explicó el mandatario estadounidense, esos contactos permitieron sostener temporalmente el alto el fuego vigente en territorio libanés.

De acuerdo con la versión difundida por Trump, Netanyahu aceptó no ordenar una incursión militar sobre Beirut, mientras que Hezbollah se comprometió a cesar los ataques con proyectiles contra Israel. No obstante, en las últimas horas se registraron nuevos intercambios de fuego que reflejan la fragilidad de la tregua.

“Hoy hubo un pequeño problema, pero lo solucioné muy rápidamente”, afirmó Trump en una entrevista concedida a ABC News. Además, se mostró optimista respecto al futuro de las negociaciones con Irán y aseguró que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo durante la próxima semana, aunque no brindó detalles sobre los términos de ese eventual entendimiento.