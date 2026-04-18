Barcos petroleros navegan por el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Irán anunció que volvió a imponer un “control estricto” sobre el estrecho de Ormuz, en alusión a un nuevo cierre del estratégico paso, un día después de anunciar su reapertura, en respuesta al bloqueo que Estados Unidos.

“El control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las Fuerzas Armadas”, anunció el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Irán mantiene el bloqueo en el estrecho de Ormuz y amenaza la seguridad de otros países. Foto: Grok.

Esto implica fuertes restricciones al tránsito marítimo en uno de los principales corredores energéticos del mundo, por donde pasa el 20% del petróleo mundial.

Zolfagari aseveró que Teherán había permitido previamente el paso “limitado y gestionado” de algunos buques petroleros y comerciales como “gesto de buena fe” en el marco de las negociaciones, medida que, dijo, ha decidido revertir por la continuación del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, lo que calificó como reiterados incumplimientos por parte de Washington.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió en X que el estrecho de Ormuz “no permanecerá abierto” si continúa el bloqueo estadounidense, al denunciar “afirmaciones falsas” de Donald Trump sobre el estratégico paso marítimo y las negociaciones de paz.

“Con estas mentiras no ganaron la guerra y, sin duda, tampoco lograrán nada en las negociaciones”, aseveró Qalibaf, quien encabezó la delegación de su país en las negociaciones del sábado pasado con EE.UU. en Islamabad.