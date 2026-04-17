Irán anunció la apertura total del estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, informó este viernes la reapertura total del estrecho de Ormuz tras el acuerdo de un alto al fuego en el Líbano y afirmó que la medida será “durante el rest del período” de la tregua.

“En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara completamente abierto el paso de todos los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz durante el resto del período de alto el fuego, por la ruta coordinada que ya anunció la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán”, señaló Araghchi en su cuenta de la red social X.

Irán anunció la reapertura total del estrecho de Ormuz.

Previamente, desde la Cancillería iraní habían expresado su satisfacción por el anuncio del alto el fuego en la nación árabe, señalando que Teherán “ha subrayado constantemente la necesidad imperiosa de un alto el fuego simultáneo en toda la región, incluido el Líbano”.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó a la medida y expresó en Truth Social: “Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está completamente abierto y listo para el paso libre. ¡Gracias!”.

Tras el inicio de la agresión conjunta de EEUU e Israel, la República Islámica de Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, una importante ruta marítima por donde circula gran parte de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo.

Baja el petróleo tras la apertura de Ormuz. Foto: REUTERS

Por su parte, las fuerzas estadounidenses iniciaron este lunes el bloqueo de todo el tráfico marítimo que entra o sale de puertos iraníes.

El petróleo cae un 9% tras la reapertura del estrecho de Ormuz

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) abrió este viernes con una bajada de un 9,01%, hasta los 86,16 dólares el barril, tras la declaración de apertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

A las 9:00 (hora local) los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, restaban 8,53 dólares con respecto al cierre del día anterior.