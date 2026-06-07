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Bondiola rellena, provoleta y flan con dulce de leche: el bodegón de Liniers que ofrece platos con recetas bien caseras

Con el espíritu de los bodegones de barrio, este clásico porteño ofrece porciones generosas y una propuesta gastronómica que apuesta por los sabores de siempre.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Actualizado el 7 de junio de 2026 a las 15:30
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Bodegón Brisas de Liniers.
Bodegón Brisas de Liniers. Foto: Instagram/bodegon.brisas
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En una ciudad donde los bodegones siguen siendo sinónimo de recetas caseras, ambiente agradable y comida abundante, Brisas de Liniers se ganó un lugar entre las opciones favoritas de los comensales. Ubicado en pleno barrio de Liniers, este restaurante de barrio mantiene viva la esencia de los clásicos bodegones porteños, con una propuesta gastronómica basada en porciones generosas, recetas tradicionales y precios accesibles.

Lo que diferencia al lugar del resto son sus platos de gran tamaño. Quienes lo visitan coinciden en destacar que las porciones son “muy pero muy abundantes”, una característica que atrae tanto a familias como a grupos de amigos que quieren compartir una comida sin límites.

Bodegón Brisas de Liniers. Foto: Google Maps.

Las porciones gigantes en cada preparación es parte fundamental de la identidad de Brisas de Liniers, que apuesta por una cocina sin pretensiones, pero con sabores que remiten a la mesa familiar.

Qué se puede pedir en Brisas de Liniers

Entre las especialidades más recomendadas se encuentra el matambre de cerdo acompañado por un mix de papas y batatas al horno, una de las opciones más elegidas por los clientes habituales, y la infaltable bondiola rellena con tortilla de papa española.

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Además, la carta se completa con entradas tradicionales como provoleta, rabas con fritas, tequeños y hasta revuelto de gramajo, opciones ideales para abrir el apetito.

Bodegón Brisas de Liniers. Foto: Google Maps.

Además de la comida, el restaurante cuida los detalles que suelen marcar la diferencia en este tipo de propuestas. La panera, por ejemplo, se destaca por incluir distintas variedades de pan junto con pequeñas tortas fritas, acompañadas por dips de berenjena y queso blanco. Un gesto que refleja el espíritu cálido y familiar que caracteriza a los bodegones de barrio. Y no olvidar de los clásicos postres como el flan con crema y dulce de leche.

Bodegón Brisas de Liniers. Foto: Google Maps.

Cómo llegar a Brisas de Liniers

El bodegón está ubicado en Montiel 1382, en el barrio de Liniers, Ciudad de Buenos Aires, y se puede llegar de distintas formas:

  • En tren: la opción más práctica es bajar en la Estación Liniers y desde allí tomar un colectivo o un taxi. La estación está conectada con el ramal Once–Moreno del Ferrocarril Sarmiento.
  • En colectivo: por la zona de Liniers pasan numerosas líneas, entre ellas 1, 2, 4, 8, 21, 28, 34, 46, 47, 80, 86, 96, 99, 104, 106, 108, 109, 117, 136, 153, 161, 163, 166, 172, 174, 182 y 185, entre muchas otras.
  • En auto: desde la Avenida General Paz o la Autopista Perito Moreno se llega rápidamente al barrio de Liniers.

Cabe destacar que el bodegón atiende de lunes a lunes con cocina abierta de 10:00 a 00:00, mientras que su servicio de delivery funciona de 20:00 a 00:00, permitiendo disfrutar de sus platos tanto en el salón como desde casa.

BodegonesGastronomíaComida
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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