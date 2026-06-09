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El dulce callejero más famoso de Perú está en Buenos Aires: dónde probar auténticos picarones

Hay un restaurante en el barrio porteño de Chacarita que tiene los mejores picarones de Buenos Aires, sin tener que viajar a Perú. Cuál es y cómo llegar.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Actualizado el 9 de junio de 2026 a las 11:06
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Picarones, dulces peruanos.
Picarones, dulces peruanos. Foto: Freepik.
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En el corazón de Chacarita, el restaurante Picarón convirtió a uno de los postres peruanos más elegidos en uno de los platos más representativos de su carta. Allí, el chef Maxi Rossi presenta una versión personal que respeta la esencia de la receta tradicional, aunque con un giro inesperado.

Los buñuelos de boniato se sirven embebidos en un almíbar especiado de azúcar mascabo y acompañados por nduja artesanal elaborada por Pietro Sorba. El resultado combina dulzor, cremosidad, crocancia y un sutil toque picante que lo transformó en uno de los imperdibles del menú.

Picarones, uno de los dulces más conocidos de Perú. Foto: Instagram/picaron.ba

Ubicado en Av. Dorrego 86, el restaurante tomó su nombre de este emblemático dulce peruano y se convirtió en una de las mejores opciones para descubrirlo sin salir de Buenos Aires.

De lo mejor que he comido en Buenos Aires”, “Gran experiencia! Ambiente super relajado y cómodo”, “Estuvo todo muy rico y la atención fue impecable”, “Picaron sorprende desde que entrás: salón amplio, estética cuidada y mozos que no solo son atentos, son impecables”, son algunas de las opiniones en Google Maps.

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Qué son los picarones

Los picarones son uno de los postres callejeros más tradicionales de Perú. Se elaboran con una masa a base de harina de trigo, zapallo y, en muchos casos, también batata. Luego se fríen formando anillos dorados o buñuelos que se sirven bañados con una miel de panela especiada.

Aunque su origen está vinculado a los buñuelos que los españoles introdujeron en América durante la época colonial, en Perú adquirieron una identidad propia gracias a la incorporación de ingredientes locales. Con el paso de los años se transformaron en un clásico de ferias, supermercados y festejos populares.

Picarones, uno de los dulces más conocidos de Perú. Foto: Instagram/picaron.ba

En Chile también existe una versión muy popular. Allí se preparan con zapallo y suelen consumirse especialmente durante el invierno, acompañados por una salsa dulce elaborada con panela.

Poco a poco, este tradicional postre andino empieza a ganar espacio en la gastronomía porteña y ya puede encontrarse en algunas propuestas que reinterpretan la receta sin perder su esencia.

Cómo llegar a Picarón

El restaurante Picaron está ubicado en Av. Dorrego 866, Chacarita, una de las zonas gastronómicas más activas de Buenos Aires.

En subte:

  • Tomá la Línea B hasta la estación Estación Dorrego.
  • Desde allí hay aproximadamente 10 minutos de caminata por Avenida Dorrego.

En tren:

  • Podés bajar en la estación Villa Crespo del ferrocarril San Martín, ubicada cerca de la zona de Dorrego y Corrientes.

En auto:

  • Desde el centro porteño, el recorrido más directo suele ser por Avenida 9 de Julio, Autopista Illia o Avenida Juan B. Justo, según el punto de partida, para luego tomar Avenida Dorrego hacia Chacarita.
RestauranteComida
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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