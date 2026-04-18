El río patagónico que cambia de color y sorprende a todos:

El río más bello de la Patagonia Foto: Foto generada con IA Canal 26

En la Patagonia existen ríos cristalinos, lagos profundos y montañas imponentes, pero hay un curso de agua que logra destacarse incluso entre tanta belleza natural. Se trata del río Manso, una joya escondida del norte patagónico que cautiva a quienes lo visitan por una razón muy particular: sus colores cambian a lo largo del recorrido, creando un paisaje que parece distinto en cada tramo.

Ubicado en la provincia de Río Negro, en la región andina cercana a Bariloche y El Bolsón, el río Manso no solo es especial por su apariencia. También lo es por su recorrido, su origen glaciar y su carácter binacional, ya que nace en la Argentina pero continúa su camino hasta Chile, donde sus aguas terminan llegando al océano Pacífico.

Un río que nace entre glaciares y montañas

El río Manso tiene su nacimiento en las laderas del imponente cerro Tronador, una de las montañas más emblemáticas de la Cordillera de los Andes. Allí, el deshielo de glaciares da origen a sus primeras aguas, que comienzan un viaje largo y sinuoso entre bosques, lagos y valles.

Desde el inicio, el río se va transformando. En su tramo inicial, el agua tiene un tono blanquecino y lechoso, producto de los sedimentos finos que arrastran los arroyos glaciarios. Este aspecto opaco es una de las primeras sorpresas para quienes llegan por primera vez.

Tres tramos, tres paisajes distintos

Una de las características más llamativas del río Manso es que no se ve igual en todo su recorrido. Tradicionalmente se lo divide en tres sectores, cada uno con identidad propia.

Rafting en el río Manso, de Río Negro. Foto: Gobierno de Río Negro.

En el tramo superior, el río corre con fuerza hasta llegar al lago Mascardi. Aquí predominan los tonos claros y la sensación de estar frente a un paisaje salvaje, rodeado de montañas y vegetación densa.

Luego aparece el Manso medio, donde el río atraviesa valles más cerrados y conecta pequeños lagos y cascadas. En esta parte, los colores cambian hacia los verdes intensos, y el agua se vuelve más transparente. Es uno de los sectores más fotogénicos y menos conocidos.

Finalmente, el Manso inferior presenta un curso más calmo y accesible. El agua se vuelve cristalina, con tonalidades turquesas y azuladas que contrastan con las playas de canto rodado y los bosques andino-patagónicos. Es el tramo más visitado y uno de los favoritos para actividades recreativas.

Por qué el color del agua cambia tanto

La explicación detrás de los colores del río Manso combina geología y naturaleza. En la parte más alta, el aporte glaciar introduce partículas minerales que reflejan la luz de manera diferente. A medida que el río avanza, esos sedimentos se van depositando, el agua se filtra a través de lagos y el resultado es una mayor claridad y tonalidades más intensas.

La luz, el fondo rocoso, la profundidad y el entorno vegetal también influyen en cómo percibimos el color del agua. Por eso, el río parece “mutar” a lo largo de su recorrido.

Un destino para contemplar y para la aventura

El río Manso no es solo un espectáculo visual. También es uno de los grandes escenarios del rafting en la Patagonia. Sus rápidos ofrecen opciones para distintos niveles, desde tramos tranquilos ideales para principiantes hasta sectores más exigentes para quienes buscan adrenalina.

Río Manso. Foto Instagram @bariochetop

Además del rafting, la zona cuenta con senderos, pasarelas colgantes y miradores que permiten recorrer el entorno de forma pausada. Muchas personas eligen simplemente caminar, observar el paisaje y disfrutar del sonido del agua y del bosque.

Un río que une dos países

Otro dato curioso del río Manso es su carácter transfronterizo. Después de recorrer gran parte de la Patagonia argentina, cruza hacia Chile y se integra al sistema del río Puelo. Incluso existe un paso internacional que lleva su nombre, lo que refuerza su importancia como corredor natural entre ambos países.

Un paisaje que deja huella

El río Manso no es solo un río bonito. Es un ejemplo de cómo el agua moldea el territorio, conecta ecosistemas y crea paisajes únicos. Sus colores, su recorrido y su entorno lo convierten en uno de los rincones más fascinantes del sur argentino, ideal tanto para la aventura como para la contemplación.