El pueblo del paraíso de los quesos está en Buenos Aires y podés llegar en tren:

Cómo llegar a Los Toldos Foto: Foto generada con IA Canal 26

Viajar en tren por la provincia de Buenos Aires es volver a una forma de turismo lenta, accesible y llena de postales rurales. Y entre esos destinos que sorprenden aparece Los Toldos, un pueblo que combina historia, tranquilidad y una identidad gastronómica que lo convirtió en el paraíso de los quesos artesanales. Para quienes buscan una escapada diferente y económica, llegar en tren es parte de la experiencia.

Dónde queda Los Toldos y por qué todos hablan de este pueblo

Los Toldos se encuentra en el noroeste bonaerense, dentro del partido de General Viamonte. Rodeado de campos, tambos y caminos rurales, este pueblo ganó notoriedad en los últimos años por su tradición quesera, con productores locales que elaboran quesos artesanales reconocidos por su sabor y calidad.

"Festival del Queso", en Los Toldos, Buenos Aires. Foto: viamontedigital.com.ar

A eso se suma su valor histórico y cultural, sus calles tranquilas y ese clima de pueblo donde todo sucede sin apuro. No es un destino masivo, y justamente ahí radica su encanto.

¿Se puede llegar en tren a Los Toldos?

La respuesta corta es sí, con combinación. No hay un tren directo que llegue al centro de Los Toldos, pero el viaje es completamente posible y muy elegido por viajeros que buscan una alternativa cómoda y económica.

Paso a paso: cómo llegar en tren desde Buenos Aires

Tren desde Buenos Aires a JunínEl primer tramo del viaje es tomar el tren de larga distancia desde Retiro (línea San Martín) hasta Junín. El recorrido atraviesa varias localidades del interior bonaerense y ofrece paisajes de campo abiertos, estaciones históricas y una experiencia muy distinta al viaje por ruta.El trayecto dura aproximadamente 5 horas, dependiendo del servicio, y es recomendable reservar el pasaje con anticipación, especialmente fines de semana y feriados. Desde Junín a Los ToldosUna vez en Junín, hay varias opciones para completar el viaje:Este último tramo demora alrededor de 1 hora y ya anticipa el cambio de ritmo: caminos rurales, silos, tambos y la llegada a un pueblo donde todo queda cerca.

Viajar en tren: una experiencia en sí misma

Llegar a Los Toldos en tren no es solo un medio de transporte, es parte del viaje. Es ideal para:

Quienes no manejan o prefieren evitar el auto

Viajeros que buscan una opción económica

Familias, parejas o escapadas en solitario

Amantes del turismo lento y los paisajes rurales

Además, el tren permite viajar sin estrés, disfrutar del camino y llegar con la sensación de haber hecho un verdadero viaje al interior.

Qué hacer en Los Toldos al llegar

Una vez instalado, el gran atractivo aparece rápido: los quesos. Los Toldos se destaca por su producción artesanal, con establecimientos familiares que elaboran:

Quesos duros y semiduros

Quesos estacionados

Productos de campo hechos con leche local

Muchos productores venden directo al público, lo que permite probar, comprar y llevarse auténticos sabores del interior bonaerense.

Los Toldos. Foto: Wikipedia.

Además, el pueblo ofrece:

Paseos tranquilos por el casco urbano

Espacios culturales y sitios históricos

Ferias locales y eventos gastronómicos

Restaurantes y almacenes con productos regionales

Cuál es la mejor época para viajar en tren a Los Toldos

Los mejores momentos para visitar Los Toldos son primavera y otoño, cuando el clima es templado y el paisaje rural está en su mejor versión. Durante esos meses también suelen realizarse ferias y eventos donde los quesos tienen un rol protagónico.

En verano o invierno también es una opción válida, especialmente para quienes buscan tranquilidad absoluta.

Un destino que vale el viaje

Llegar en tren a Los Toldos es elegir otra forma de viajar: más lenta, más consciente y mucho más cercana al espíritu del interior bonaerense. Entre quesos artesanales, historia y calles tranquilas, este pueblo demuestra que no hace falta ir lejos para vivir una experiencia distinta.