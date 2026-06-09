Tensión en las Finales de la NBA: Donald Trump apareció en la pantalla gigante y fue abucheado en el Madison Square Garden

Trump, abucheado por el Madison Square Garden durante el himno nacional. Foto: EFE.

Lo que debía ser una noche dedicada exclusivamente al deporte terminó sumando un fuerte componente político. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió al tercer partido de las Finales de la NBA entre los Knicks y los Spurs y recibió una sonora respuesta del público presente en el Madison Square Garden.

El mandatario llegó al estadio acompañado por un importante operativo de seguridad y ocupó uno de los palcos principales del recinto. Sin embargo, fue durante la ceremonia previa al inicio del encuentro cuando su presencia generó una de las imágenes más comentadas de la noche.

Trump, abucheado por el Madison Square Garden durante el himno nacional. Video: EFE / ABC.

Mientras sonaba el himno nacional de Estados Unidos, las cámaras enfocaron al presidente y proyectaron su imagen en las pantallas gigantes del estadio. La reacción fue inmediata: una parte de los asistentes aplaudió, pero los abucheos provenientes de distintos sectores del público terminaron siendo predominantes.

Las imágenes captadas por las transmisiones televisivas mostraron a Trump sonriente durante el momento, sin realizar gestos ante la reacción de los aficionados.

Una visita histórica a las Finales de la NBA

La presencia de Trump tuvo además un carácter histórico. Según destacaron medios estadounidenses, se convirtió en el primer presidente en ejercicio en asistir a un partido correspondiente a las Finales de la NBA.

Juego de las finales de la NBA entre Knicks y Spurs, en el Madison Square Garden. Foto: EFE

La invitación fue realizada por James Dolan, propietario de la franquicia neoyorquina, en una serie que mantiene en vilo a millones de fanáticos del básquet en Estados Unidos. El partido representaba un momento clave para los Knicks, que buscaban aprovechar la localía en uno de los escenarios deportivos más emblemáticos del mundo.

Un operativo de seguridad sin precedentes

La visita presidencial obligó a reforzar significativamente los controles en la zona de Manhattan donde se encuentra el estadio. Las autoridades establecieron un amplio perímetro de seguridad alrededor del Madison Square Garden y recomendaron a los espectadores llegar al menos dos horas antes del comienzo del encuentro para completar los procedimientos de ingreso.

Los controles incluyeron revisiones exhaustivas comparables a las que se realizan en los aeropuertos, con el objetivo de garantizar la seguridad del mandatario y de los miles de asistentes presentes en el recinto.

Donald Trump fue abucheado durante las Finales de la NBA en Nueva York. Foto: REUTERS

La decisión se produjo además en un contexto de máxima atención por parte de las fuerzas de seguridad, luego de un incidente con arma blanca ocurrido cerca de la estación Penn Station durante la noche anterior.

Sin fan zone y con restricciones especiales

Las medidas implementadas también modificaron la experiencia habitual de los aficionados. A diferencia de los dos primeros encuentros de las Finales, disputados en San Antonio, las autoridades decidieron no instalar una fan zone en las inmediaciones del estadio.

Estas áreas suelen concentrar a miles de seguidores que siguen los partidos desde pantallas gigantes y participan de actividades recreativas organizadas por la NBA. Sin embargo, las restricciones derivadas de la presencia presidencial llevaron a cancelar este tipo de espacios para facilitar el control de los accesos y la circulación en la zona.