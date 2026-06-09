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“Con ellos no está planteado nada”: la tajante negativa del Gobierno de Venezuela para dialogar con la oposición

Diosdado Cabello descartó cualquier negociación con María Corina Machado y rechazó las condiciones planteadas por la oposición para una transición democrática. La negativa del dirigente chavista profundiza la tensión política en Venezuela y aleja, por ahora, la posibilidad de un acuerdo para convocar nuevas elecciones tras la caída de Nicolás Maduro.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Actualizado el 9 de junio de 2026 a las 09:58
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El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello.
El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello. Foto: REUTERS
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El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó de manera categórica cualquier posibilidad de diálogo con la oposición liderada por María Corina Machado, en un nuevo capítulo de la creciente disputa política que atraviesa el país tras la caída de Nicolás Maduro y la instalación de un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

Durante una conferencia de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Cabello respondió a la propuesta opositora de abrir una negociación para acordar una transición democrática y la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales. “Con ellos no está planteado nada y con ella menos”, afirmó en referencia directa a Machado, descartando cualquier contacto formal con la dirigente opositora.

Corina Machado impulsa un llamado a la negociación política en Venezuela

Las declaraciones llegaron pocos días después de que Corina Machado impulsara desde Panamá un llamado a una negociación política con el acompañamiento de Estados Unidos. La líder opositora planteó la necesidad de alcanzar un acuerdo que permita restaurar la democracia mediante elecciones libres y con garantías institucionales. Entre las condiciones propuestas figuran la liberación de los presos políticos, el regreso seguro de los exiliados y el desmantelamiento de los organismos represivos heredados del gobierno de Maduro.

María Corina Machado, líder opositora de Venezuela. Foto: REUTERS

Cabello respondió con dureza a esas exigencias. “¿Cuáles condiciones?”, cuestionó el dirigente chavista, al sostener que la oposición carece de autoridad para imponer requisitos al gobierno. Además, negó que hayan existido reuniones secretas entre representantes del oficialismo y dirigentes cercanos a Corina Machado en distintos países, versiones que habían circulado en las últimas semanas.

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El conflicto se produce en un contexto político excepcional. Tras la captura de Maduro en enero de 2026 durante una operación militar estadounidense, Washington respaldó un proceso de estabilización encabezado por Delcy Rodríguez, exvicepresidenta del chavismo. Desde entonces, la administración de Donald Trump promueve una hoja de ruta basada en la recuperación económica, la apertura a inversiones extranjeras y la futura realización de elecciones.

Mientras tanto, Machado insiste en que la oposición debe liderar cualquier negociación destinada a definir el futuro institucional del país. La dirigente, ganadora del Premio Nobel de la Paz y actualmente en el exilio, adelantó que regresará a Venezuela y buscará competir en unas eventuales elecciones presidenciales. Además, continúa reivindicando el triunfo de Edmundo González Urrutia en los cuestionados comicios de 2024, cuyos resultados fueron denunciados por fraude por amplios sectores de la oposición.

Edmundo González Urrutia y Maria Corina Machado. Foto: Reuters.
Corina Machado sigue reivindicando el triunfo de González Urrutia en los comicios del 2024.

La negativa de Cabello evidencia que, por ahora, las posiciones entre el chavismo y la oposición permanecen distantes, complicando la posibilidad de alcanzar un acuerdo político que permita encauzar una transición democrática consensuada.

VenezuelaDiosdado CabelloMaría Corina Machado
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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