Ejército de Israel y ataques en el sur del Líbano. Foto: Reuters.

Tal como se viene hablando en las últimas jornadas, la tregua planteada en Medio Oriente no se respeta y, por ende, solo sirve para retrasar un poco los ataques entre los diferentes actores, pero el conflicto sigue en pie.

Según un comunicado militar, Israel confirmó haber atacado un lanzador de misiles de Hezbollah en el sur del Líbano, en el área de Kfarkela, que afirmaron que estaba listo para disparar, por lo que representaba “una amenaza inmediata”.

Por tal motivo, el Ejército israelí optó por “eliminar la amenaza” de manera preventiva, antes de que fuerzas militares o incluso civiles pudieran resultar afectados.

Además, las Fuerzas de Defensa de Israel advirtieron que continuarán tomando medidas similares que consideren necesarias para garantizar la seguridad de los civiles y también para el Estado de Israel, a fin de preservar su derecho de existir.

Estados Unidos vuelve a negociar la tregua en Pakistán

Mientras tanto, el vicepresidente de los Estados Unidos, James David (JD) Vance, junto con altos funcionarios de la Casa Blanca, viaja este lunes a Pakistán a fin de tener una nueva ronda de conversaciones con el objetivo de finalizar la guerra con Irán.

El encuentro se da a dos días de que finalice la tregua entre ambos, que vence el próximo miércoles 22 de abril.

Por el momento, los líderes de Teherán no han confirmado su presencia en Islamabad, lo que supone un riesgo para la negociación del fin de las hostilidades. Incluso medios estatales de la nación persa deslizaron que las negociaciones podrían no llevarse a cabo.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y la delegación estadounidense vuelven a viajar a Pakistán para negociar la paz. Foto: via REUTERS

Como en las conversaciones anteriores, los principales puntos de tensión estriban en el estrecho de Ormuz y su reapertura libre, la presencia estadounidense en la región y el bloqueo de los puertos y barcos iraníes, y otros temas de mayor profundidad hasta incluso histórica, como tiene que ver el levantamiento de sanciones internacionales para con Irán y el compromiso de esta nación de dejar de enriquecer uranio, todas cuestiones en las que no se ponen de acuerdo.