Javier Milei habló con Keiko Fujimori tras su victoria electoral en Perú y evalúa viajar a Lima para la ceremonia de asunción

Javier Milei felicitó a Keiko Fujimori por su victoria en las elecciones de Perú. Foto: Reuters (Angela Ponce) - NA

Luego de la ratificación de la victoria de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales de Perú, Javier Milei mantuvo este jueves una comunicación con la mandataria electa para felicitarla y avanzar en lo que definió como “una nueva etapa” en la relación bilateral entre ambos países.

Si bien hasta el momento no llegaron invitaciones oficiales a la Casa Rosada, fuentes del Gobierno nacional indicaron que existen altas probabilidades de que Milei participe de la ceremonia de asunción prevista para el próximo 28 de julio en Lima. La eventual presencia del mandatario argentino sería interpretada como un gesto político destinado a consolidar una alianza regional entre gobiernos afines ideológicamente.

Javier Milei y Keiko Fujimori fortalecen la relación entre Argentina y Perú

“Hablé hoy con Keiko Fujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad”, expresó Milei a través de un mensaje publicado en su cuenta de X.

El presidente destacó las coincidencias políticas e ideológicas con la dirigente peruana, especialmente en torno a la promoción de la libertad económica, el crecimiento y la lucha contra el crimen organizado transnacional. “El Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad”, afirmó.

No se trata del primer contacto público entre ambos líderes. El lunes, luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmara el ajustado triunfo de Fujimori, Milei ya había celebrado el resultado electoral mediante las redes sociales.

“Perú sale del socialismo. El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad”, sostuvo entonces el mandatario argentino, en referencia también al reciente triunfo de Abelardo De la Espriella en Colombia.

Abelardo De la Espriella, el flamante presidente de Colombia con ideologías similares a Milei y Fujimori. Foto: REUTERS

“La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás”, agregó. Por su parte, Fujimori agradeció las felicitaciones y manifestó su voluntad de iniciar una nueva etapa de cooperación con la Argentina. Según expresó, Perú comienza un nuevo ciclo político con la decisión de fortalecer los vínculos de amistad y trabajo conjunto entre ambas naciones.

Elecciones en Perú: cómo fue el ajustado triunfo de Keiko Fujimori

La ONPE declaró oficialmente la victoria de Fujimori luego de un escrutinio que se extendió durante más de 20 días. Con el 100% de las actas contabilizadas, la candidata conservadora obtuvo el 50,13% de los votos, frente al 49,86% conseguido por el candidato de izquierda Roberto Sánchez.

Keiko Fujimori obtuvo el 50,13% de los votos, frente al 49,86% del candidato de izquierda Roberto Sánchez. Foto: REUTERS

La diferencia final fue de apenas 49.641 votos, uno de los márgenes más estrechos registrados en una elección presidencial peruana. El resultado representó una revancha política para la líder de Fuerza Popular, que logró alcanzar la presidencia en su cuarto intento.

Anteriormente, había llegado a la segunda vuelta en tres oportunidades, pero fue derrotada por Ollanta Humala en 2011, Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y Pedro Castillo en 2021.

Quién es Keiko Fujimori y cuáles serán sus desafíos en la Presidencia

Hija del expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000, la flamante mandataria electa moderó su discurso durante los últimos años, aunque mantuvo como ejes centrales la defensa de la inversión privada, la estabilidad macroeconómica y la continuidad del modelo económico peruano.

La mandataria Keiko Fujimori es hija del expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000. Foto: REUTERS

Su trayectoria política atravesó uno de sus momentos más complejos entre 2020 y 2021, cuando fue investigada por presunto lavado de activos y organización criminal en el marco del caso Odebrecht y del denominado “caso cócteles”, relacionado con el financiamiento irregular de campañas electorales.

Durante ese período permaneció varios meses en prisión preventiva, aunque posteriormente fue sobreseída. Con su llegada al poder, Fujimori asumirá la conducción de Perú por los próximos cinco años en un escenario marcado por la inestabilidad institucional.

No obstante, la nueva mandataria tendrá el desafío de recuperar la estabilidad política, fortalecer la gobernabilidad y sostener el crecimiento económico, mientras busca consolidar una agenda internacional alineada con gobiernos ideológicamente cercanos, entre ellos el de Javier Milei en la Argentina.