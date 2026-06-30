Javier Milei felicitó a Keiko Fujimori por su triunfo en las elecciones en Perú: “La libertad avanza en toda América Latina”

Javier Milei felicitó a Keiko Fujimori. Foto: REUTERS

Javier Milei celebró este lunes el triunfo de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales en Perú y afirmó que con su ajustada victoria ante Roberto Sánchez, el país “sale del socialismo”.

“PERÚ SALE DEL SOCIALISMO. Felicito a @KeikoFujimori por su histórica victoria en Perú. El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad”, afirmó el mandatario en su cuenta oficial de la red social X.

Y añadió: “Los peruanos rechazaron la debacle comunista que planteaba Roberto Sánchez y le dijeron nunca más al socialismo totalitario. La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás”.

Milei celebró el triunfo de Keiko Fujimori. Foto: Captura X

Keiko Fujimori es la nueva presidenta de Perú

El escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas terminó este lunes 29 de junio, veintidós días después de los comicios, y confirmó el triunfo de la candidata derechista sobre el izquierdista Roberto Sánchez por una estrecha diferencia de 49.641 votos.

Según el escrutinio completado al 100% de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, la candidata de Fuerza Popular obtuvo el 50,135% de los votos válidos al recibir 9.223.396 sufragios, frente al 49,865% del líder de Juntos por el Perú, que sumó un total de 9.173.755 papeletas.

Se trata de la tercera elección presidencial consecutiva en Perú que se decide por menos de 50.000 votos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene previsto proclamar oficialmente los resultados el próximo viernes 3 de julio, en un acto donde Fujimori será declarada presidenta electa del país, mientras que el 15 de julio recibirá las credenciales y el 28 de ese mismo mes será investida presidenta en un acto en el Parlamento con motivo del día nacional de Perú.

Keiko Fujimori llegó al poder en su cuarto intento

La hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) logró así ser elegida presidenta en su cuarta candidatura, luego de haber perdido en la segunda vuelta de las tres elecciones presidenciales anteriores frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

Sin embargo, Sánchez, que participaba en estos comicios en nombre del encarcelado expresidente Castillo, anunció que no reconocerá como presidenta a Fujimori, al denunciar sin pruebas un supuesto fraude en la votación en el exterior que solicitó anular sin éxito, ya que es le daría el triunfo a él, que fue el más votado dentro del territorio nacional.

Keiko Fujimori, presidenta de Perú. Foto: REUTERS

Fujimori se alzó así con el triunfo de la elección presidencial más compleja de la historia de Perú, que tuvo a un total de 35 candidatos, lo que hizo que se dispersase el voto y ella fuese la más votada de la primera vuelta con apenas el 17,19 % de los votos, seguido del 12,03 % de Sánchez.

Fujimori concurrió por cuarta vez a los comicios presidenciales con una reivindicación total del legado de su difunto padre, que sentó los pilares del crecimiento económico y apertura comercial del país, a la vez que derrotó a los grupos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) con una estrategia que le costó la cárcel junto a los escándalos de corrupción ligados a su mano derecha, el asesor Vladimiro Montesinos, que está próximo a salir de prisión.